Advierten que ediles pueden ir presos por tapar irregularidades del gobernador

El concejal departamental Nestor Gamarra (ANR) advirtió a sus colegas que son corresponsables de la administración del gobernador Justo Zacarías (ANR). Comparó que doce concejales municipales de Foz de Yguazú, Brasil, fueron presos por estar involucrados en hechos de corrupción y que lo mismo podría ocurrir con los ediles altoparanaenses. Fue al criticar la aprobación de los ediles de obras por valor de G. 3.752 millones a criticadas empresas.

La Junta Departamental, con mayoría zacariísta, aprobó el martes pasado construcciones por varios millones a empresas que ya realizaron trabajos en esta zona del país de forma defectuosa. Aseguró que controló gran parte de los trabajos, junto con las documentaciones, y que los asfaltados construidos por la firma Constructora Acaray S.A., propiedad de Luis Pettengill, presentan diversos defectos. El concejal fue el único que se abstuvo de votar en el momento que se puso a consideración las adjudicaciones de las empresas, cuando también presentó sus observaciones.

“Cuando realicé los controles he visto que los asfaltos presentan defectos y no cumplen con las especificaciones técnicas que se detallan en el contrato”, criticó el edil.

Apuntó que el asfalto construido por la mencionada empresa en la calle Padre Moleón Andréu, no cumple con lo requerido, puesto que no tiene reductores de velocidad, pinturas ni señalizadores. Agregó que en la misma situación se encuentra la calle Julio César Riquelme del Km 7, Monday.

Lamentó que las quejas fueron remitidas a la Contraloría General de la República, pero esta respondió que este año no se hará ninguna auditoría en la Gobernación.

Comparó el caso de los doce concejales de Foz de Yguazú, Brasil que fueron detenidos en el marco de la investigación al exintendente Reni Pereira, y advirtió que estos fueron detenidos por solapar irregularidades con las empresas adjudicadas para obras.

“Somos corresponsables como concejales de lo que hace el gobernador, y debemos tener como ejemplo lo ocurrido con los concejales de Foz de Yguazú”, apuntó.

ADJUDICACIONES

Para remozar las avenidas Rogelio Benítez y San Martín, de CDE se adjudicó a las empresas Acaray S.A., de Luis Pettengill, y Constructora Alpe, de Luz Marina Penayo. La primera se quedó con una adjudicación de G. 869.782.210, mientras que la segunda hará el trabajo por G. 1.000 millones. La Constructora Alpe fue la encargada del hermoseamiento del Lago de la República, el cual ya está sumamente deteriorado, pese a que ni siquiera fue inaugurado aún.

En tanto, para la construcción de un tinglado con cercado perimetral para la tercera edad, en el distrito de Hernandarias se adjudicó a la firma Dos Hermanos, propiedad de Diego Guillermo Franco, para la cual se destinará la suma G. 295.663.500. En tanto, la obra de recapado y hermoseamiento del paseo central en el distrito de Santa Rita, se adjudicó a la firma constructora Río Paraná, de Daniel Umzsa, por G. 995.011.380. La construcción de 22 invernaderos en los distritos del interior del Alto Paraná, se destinará G. 592.449.760. La firma que se encargará de los trabajos es Servicios Generales Redoc, de Emilio Javier Monzón.