Barreto lamenta falta de apoyo para controlar gestión de la intendente

El expresidente de la Junta Municipal, Juan Carlos Barreto (ANR), manifestó que no fue fácil





hacerle oposición a Sandra McLeod de Zacarías (ANR), mediante una multibancada muy diversificada en ideologías. Asegura que el G 7 sigue firme, pese a las dificultades que tuvieron este año. Destacó que pudieron hacer que muchas cosas de la administración de la comuna salga a la luz pública y lamentó que Cartes haya metido la mano para salvar a la familia Zacarías de la intervención. Barreto asumió el cargo en diciembre del año pasado y el martes último entregó el mando a su colega, Teodoro Mercado (PLRA) para el periodo 2017.

¿Cómo evalúa este primer año de gestión?

– No fue nada fácil. En el momento que llegamos la esperanza de la ciudadanía en nosotros era muy grande, en el sentido de transparentar la institución municipal que estaba sellada en todos los sentidos. No se sabía exactamente qué sucedía dentro de la comuna y pudimos hacer saber muchas cosas. Fue bueno en ese sentido.

¿Está satisfecho con los logros?

– En el momento que llevamos hasta la última instancia nuestro reclamo, que es la intervención de la comuna de Ciudad del Este, se evidenció muchas cosas y eso fue positivo porque no era una tarea fácil. Salieron a luz muchas cosas que se relacionan con los manejos administrativos. Hubieramos conseguido algo mejor para la ciudadanía si el presidente de la república, Horacio Cartes, no metía la mano para que puedan salvarse de la intervención. En este caso se selló a la ciudadanía la posibilidad de transparencia total de la comuna de Ciudad del Este. Eso es lo que necesitamos nosotros, la semana pasada en Foz de Yguazú, Brasil, 12 de 15 concejales fueron presos por coima, gracias a que la Justicia está por encima de los arreglos políticos.

¿En la Junta de Ciudad del Este, hay un esquema similar. Hay concejales que cobran a cambio de votos a favor del ejecutivo?

– Efectivamente, porque hay cinco concejales que están totalmente prendidos al sistema. Creo que los concejales no podemos estar atados a un equipo político. Fuimos electos para transparentar, fiscalizar y velar por lo que es de la ciudadanía.

¿No ocurre eso?

– En el momento en que tenes una relación comercial con la intendente ya estás atado. El caso de Lilian González vinculada con la provisión de galletitas pagadas por la comuna. El vertedero que es vinculado a Perla de Cabral. Sabemos de todos los negociados que hay pero lastimosamente cuando querés hacer bien las cosas necesitas el apoyo de tus otros compañeros, te encontrás con la sorpresa de que no pueden, porque no pueden salir en contra de su jefa, en este caso la intendente. Nunca tuvimos los ocho votos que eran muy necesarios para levantar los vetos. Los doce hubieramos estado en una sola palabra para transparentar muchas cosas.

¿Tuvieron muchas trabas?

– Imagínese hasta dónde llega la intendencia municipal de que meta a la Justicia Electoral en nuestro trabajo. En varias ocasiones, desde el inicio del periodo legislativo, con el nombramiento del secretario de la Junta Municipal, recurrieron a la justicia. También cuando quisimos apartar del cargo al juez de faltas municipales por denuncias de irregularidades, entre otros.

¿En qué sentido dificultaron esas trabas judiciales a la labor del legislativo?

– Te coarta el poder de una institución que es autónoma, que tiene libertad total. Pero cuando ellos manejan la justicia y la usan a su favor, nos perjudican. Te corta todo y es muy difícil trabajar. Lastimosamente no tuvimos acompañamiento para transparentar dónde se va invertir el dinero del pueblo. Hicimos un trabajo impecable con el presupuesto pero no se logró imponer las modificaciones.

¿Tuvo temor para mantenerse como oposición?

– Recibí muchas amenazas. No es fácil desmantelar una estructura. Ahora al menos se sabe cuánto es el presupuesto de la comuna. Sabemos muchas cosas de los manejos. Hubo muchas manifestaciones, mucho descontento y hasta atropello a la Junta, una vez ni siquiera pudimos sesionar. Fue un año bastante difícil. En mi caso me costó muchísimo porque tuve que hacer frente a una intendente de mi mismo partido.

¿El G7 sigue firme?

– Estamos firmes, hubo bajones y fue difícil mantenernos en una misma postura. Los siete somos de distintas ideologías. Entre dos o tres hermanos muchas veces no te entendés, tenes roces, imagínese lo que significa que siete concejales de diversos partidos políticos puedan coincidir en sus ideas; pero con mucha dedicación seguimos unidos y no nos sometimos al sistema.