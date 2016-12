Conflicto entre bancadas impide elección de nueva mesa directiva

J. L. MALLORQUÍN. La fuerte disputa entre oficialistas y opositores por la presidencia de la Junta Municipal impide la elección de la nueva mesa directiva para el 2017. La bancada denominada “Alianza”, que apoya la gestión del intendente liberal Mario Noguera, busca imponer a la concejal Estela Noguera (PLRA), hermana del jefe comunal, en la titularidad del legislativo, a pesar de no contar con los votos suficientes. Los detractores denunciaron que los integrantes de la Alianza dejan sin quórum las sesiones para no tratar la elección. La edil Noguera, por su parte, dijo que solo buscan alternancia.

El presidente de la Junta, César López (FG), quien busca la reelección en el cargo, lamentó la situación y adelantó que el martes próximo será la última sesión del año, por lo que mantendrán conversación con los demás ediles para llevar a cabo la reunión, a fin de decidir sobre las nuevas autoridades para el 2017.

“Estamos seis a seis, tanto de la Alianza como los que restamos. El presidente (opositor) tiene voto doble y con eso automáticamente se completa la mayoría. Ellos no quieren aceptar y por eso están abandonando la sesión. Es la tercera vez que hacen. En dos ocasiones abandonaron y a la última ya no asistieron”, explicó.

Refirió que si no se llega a un acuerdo harán una extraordinaria y buscarán agotar las instancias correspondientes para llegar a un acuerdo. Además, acotó que de cierta forma esto perjudica a la comunidad, porque hay muchos expedientes que deber ser firmados para seguir el proceso.

El concejal colorado Manuel Ortega dijo que la bancada Alianza, que conforman el Partido Liberal, Unace y Patria Querida, tiene una candidata, la edil Estela Noguera (PLRA), hermana del intendente Mario Noguera.

“La hermana del intendente quiere ser presidenta de la Junta y no tiene mayoría de votos, nosotros tenemos para la mayoría, pero no para el quórum necesario, ese es el inconveniente. Además, están presionando al presidente actual para que se una al equipo”, expresó.

Sobre la situación, la edil Noguera negó querer la titularidad del legislativo y que solo buscan diversificación en el mandato.

“Ayer (martes) no asistimos, pero en las otras ocasiones sí, tenemos la firma de asistencia para comprobar eso. Queremos que asuma una persona que realmente cumpla esa función, porque el candidato de ellos, no quiero dar nombre, no nos agrada, solo tiene intereses muy personales. Además, no queremos que una sola persona esté por cinco años en la presidencia, queremos alternancia, para nosotros sería sea una imprudencia apoyar eso”, aseveró.