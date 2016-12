Infructuoso allanamiento en busca de libanés torturador

Una comitiva fiscal-policial allanó ayer el apartamento de un edificio ubicado en el barrio San Isidro, de Ciudad del Este en busca del libanés Ali Fouani (25), quien está imputado y prófugo por lesión grave y violencia familiar tras torturar a su hijastro de apenas 1 año y cuatro meses y golpear a su pareja sentimental de 17 años. Sin embargo, el extranjero no fue encontrado. La madre de la criatura también está imputada por falta al deber de cuidado.

En la tarde de ayer, la fiscal Juliana Giménez encabezó el allanamiento de un apartamento ubicado en el primer piso del edificio Dylan, donde fijaba domicilio el libanés. Los intervinientes incautaron del sitio el automóvil Honda Civic de color azul y chapa CAN 096, que fue usado por el extranjero para trasladar al niño hasta el Hospital Regional, donde se constataron los rastros de tortura.

Fouani residía en el apartamento con otra mujer que sería su pareja oficial y con quien tiene un hijo de apenas 32 días. La mujer señaló a los investigadores que en la noche del martes pasado fue la última vez que se encontró con el libanés prófugo.

En el sitio la comitiva solo encontró como evidencia el vehículo y el contrato del alquiler del apartamento a nombre de Fouani.

Previo a la llegaba de la fiscal Giménez en el sitio, agentes de Interpol ya habían revisado el apartamento del libanés, lo que generó una pequeña discusión con los agentes de la comisaría 2ª, quienes resguardaban el lugar.

La fiscal Giménez imputó ayer al libanés por lesión grave por torturar a su pequeño hijastro, y por violencia familiar por maltratar a la madre del niño. Además, solicitó la captura del ahora procesado.

La agente también imputó a la madre adolescente por falta al deber de cuidado, ya que no denunció las constantes torturas que sufría su hijo por parte de su pareja. Según la investigación fiscal en base a la declaración de la adolescente, la menor inició una relación sentimental con el libanés hace 8 meses y al principio mantenían una convivencia armoniosa. Sin embargo, desde hace un poco más de un mes Fouani habría empezado a agredir al niño y a la madre.

La defensora pública de la Niñez, Blanca Molinas, tomó intervención en el caso para buscar medidas de protección del niño que ahora ya no se encuentra bajo la custodia de la madre y está internado en un centro asistencial. El padre de la criatura torturada se presentó ayer en la Defensoría Pública para solicitar la guarda del menor.

En la fecha se llevará a cabo una audiencia a partir de las 8:00 en el juzgado de la Niñez y de la Adolescencia, a cargo de Gladys Villamayor, en la que se decidirá a cargo de quién quedará la custodia del niño torturado.

Su madre no quiso hablar

La adolescente de 17 años, madre del pequeño maltratado, no quiso brindar ninguna declaración sobre lo sucedido. Ayer compareció ante la Fiscalía pero no se le tomó declaración, considerando que es menor de edad. Al término de la audiencia quisimos escuchar su versión de los hechos pero no respondió a las preguntas. Estaba aparentemente trastornada y fue llevada nuevamente a la comisaría de mujeres donde permanece en carácter de resguardada. Los policías que la custodian dijeron que la veían muy afectada y que contó que era drogada por su pareja.

En las redes sociales se convocó a una manifestación pacifica para hoy desde las 19:00, frente al hospital Regional de Ciudad del Este. Los organizadores solicitan a la ciudadanía acudir con remeras blancas para pedir paz y al mismo tiempo repudiar el maltrato infantil.

Mejora pero tardará en recuperarse

El director del Hospital Regional de Ciudad del Este, Nelson Zena, habló sobre el estado del niño que fue torturado por su padrastro, refirió que presenta un cuadro de desnutrición severa y pus en la cadera que debe ser drenada. Así también, manifestó que su estado de salud es reservado y que ahora está al cuidado de una tía.

“El niño está sin fiebre, ya se está alimentando. Está estable, solamente que además de la agresión física que sufrió en estos días, tiene una enfermedad de base que es una desnutrición y anemia severa, que va tardar también para recuperarse a parte del maltrato físico y psíquico que recibió”, manifestó.

Sobre los estudios laboratoriales que se le practicó señaló que la radiografía no muestra ninguna fractura expuesta ni interna. En cuanto a la tomografía, no se detectó ninguna lesión a nivel cerebral, sin embargo, en la ecografía se pudo visualizar pus en la cadera, que debe ser drenada a través de una cirugía.

“Para el tratamiento tendrá que estar internado como diez días en el Hospital, mínimamente, puede ser más. Está en un cuadro reservado, además de la pus que tiene que drenarse, por el momento tenemos todos los insumos y medicamentos, se le está tratando con todos los medicamentos necesarios”, explicó el médico.

DONACIONES

Las personas solidarias acercaron de forma masiva las donaciones al centro asistencial donde está internado el menor. Entre los productos donados están pañales, bebidas lácteas, jugos, leches fortificadas, juguetes, ropas, frazaditas, entre otros.Los funcionarios de Hospital hicieron un inventario de todo lo recibido y volverán a recibir las donaciones hoy desde las 07:00.

“Perdió el control de su comportamiento y el temor”

Para el sicólogo Eleasar Ullón, el supuesto agresor del bebé, actuó de esa manera porque probablemente perdió el control de su comportamiento y el temor. “En este caso falló un mecanismo de la represión. El ser humano tiene una dimensión violenta, denominada instinto Thanatos” (instinto de la muerte. Este designa las pulsiones de muerte que tienden hacia la autodestrucción).

Según Ullón, al fallar el mecanismo de la represión, se pierde el comportamiento de control por el temor y se manifiesta su deseo de actuar como animal, de forma impulsiva, porque hay placer en ello. “Probablemente, como la criatura es indefensa volcó toda esa energía de violencia sobre ella”, expresó.

Agregó además que las personas cobardes son las que agreden a los indefensos. “Los que actúan con violencia son cobardes. Van contra niños, mujeres, y si es hombre, uno de menor poder para volcar toda su fuerza de encontrar placer en la violencia”, comentó.

Ullón dijo que en el ser humano a veces, hay poco de sadismo, cuando siente placer al ser violento. “Para controlar eso está la educación. Cuando a esto se da riendas sueltas puede aflorar y pasar este tipo de cosas”, dijo.

Agregó que la cultura del hombre, cuya nacionalidad es libanesa, generalmente se caracteriza por la violencia, aunque no en todos los casos.” Hay una cultura detrás que permite descargar violencia. Pero no hay excusas de que en nombre de sus dioses se agreda a un niño. La cultura y educación inciden en el comportamiento, pero tampoco es bueno generalizar.

Consideró que no se trata de un trastorno mental. “Es difícil que eso sea un trastorno. La persona que hizo eso es probable que esté lúcida y sepa las consecuencias de sus actos. Si es un trastorno sería peligroso”, finalizó.