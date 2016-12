23-12-2016

Los pequeños comerciantes de la cuarta etapa están haciendo vigilia para que sus puestos no terminen en manos de los hurreros chupamedias. Seguro es cosa de gente mal pensada, porque Ña Transparente garantizó que no sacará su pan a los pobres. Veremos!!!

********

La fiscal Juliana Giménez quiso explicar de dónde salió semejante mansión en su terreno, pero ni ella misma se creyó el cuento. Dijo que se gastó una ínfima suma por la casa, en un inmueble de su propiedad, que dio en concesión. Dijo que no residía allí y que no conoce a los moradores para luego admitir que su hijo frecuenta su casa porque los moradores son viejos conocidos. No aclares que oscureces!!!

********

Ayer llamaron varios lectores interesados en contactar con el concesionario benefactor que construyó una mansión en el terreno de la fiscal. Muchos ofrecieron sus terrenos en concesión para que también se les construya mansiones.