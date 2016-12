Cae policía por intento de abuso a niña de 13 años

ASUNCIÓN. Un suboficial de la Policía fue detenido por el caso de una menor de 13 años que denunció haber sido raptada y llevada a un motel. El uniformado habría reconocido ante sus camaradas haberse llevado a la niña.

El detenido es Santiago Ariel González Alvarenga, suboficial 2° del departamento de Intendencia, situado sobre Bruno Guggiari y Eusebio Ayala, en las cercanías de donde la menor denunció que fue raptada.

También fue detenido en el procedimiento Diego Simeon Arias Cáceres (19), vendedor del Mercado 4, quien dijo a los intervinientes que era el novio de la menor de edad. Se presume que habría participado en el caso, denunciado por la madre de la niña.

Según explicaron los intervinientes, el suboficial González dijo que efectivamente llevó a la menor hasta un motel y estando ahí recibió un llamado de su esposa, por lo que tuvo que retirarse. En su defensa, alegó que nunca la llevó en contra de su voluntad.

Alrededor de las 22:15 del lunes pasado, la menor de 13 años llegó a su casa, después de demorarse más de lo acostumbrado. Contó que venía de su puesto laboral en el Mercado 4 cuando dos hombres la subieron a un auto y la llevaron bajo amenazas a un motel. Esto relató la madre la noche que hizo la denuncia ante la Comisaría 7ª y ante la Fiscalía.

La menor le relató que los dos hombres -a quienes señaló como agentes policiales- le ofrecieron G. 50.000 a cambio de sexo y le hicieron ingerir una bebida que no conocía. Tenían esposas entre sus pertenencias y también pistolas, con la que la amenazaron para que no dijera nada.

Al igual que la versión del policía ahora detenido, la niña aseguró que el acto sexual no se consumó, debido a una llamada telefónica que recibió uno de ellos en ese momento.