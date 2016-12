Fiscal asegura que la construcción de lujosa mansión costó G. 295 millones

La fiscal Juliana Giménez Portillo aseguró que la construcción de la lujosa mansión erigida en su inmueble fue a través de una concesión y que costó G. 295 millones (incluye materiales y mano de obra) en 2011. Arquitectos consultados por nuestra redacción sostienen que la edificación de la residencia actualmente fácilmente rondaría los 300.000 dólares (G.1.668.000.000).

La fiscal Giménez Portillo se comunicó con un periodista del diario para exhibir las documentaciones respecto a una majestuosa mansión ubicada en el Km 4 de Ciudad del Este, a unos 100 metros de la supercarretera de Itaipu.

En primer término explicó que el 25 de julio de 2011 compró un entonces terreno sin construcción a través de un crédito bancario pagadero en 10 años y que culminará de abonar las cuotas en 2021. El precio de la transacción se fijo en G. 271.450.304 más las tasas de intereses, según documentos que la agente mostró. +

La agente indicó que en setiembre de 2011 entregó en concesión por 15 años la finca para la construcción de la gigantesca residencia. Sin embargo, prefirió no brindar la identidad del concesionario (el que se encargó de la edificación), ya que -dijo- no se abrió una investigación penal. “Yo creo que para una investigación voy a dar datos precisos; para que toda la sociedad lea no es necesario, no estoy en una investigación”, reiteró Giménez Portillo.

La fiscal señaló que la casa le pertenecerá recién en 2026 cuando se cumplan los 15 años de concesión.

OBRA BARATA

La fiscal Giménez Portillo sostuvo que el costo de la construcción de la vivienda fue de tan solo de G. 295 millones, financiado por el concesionario para su explotación por 15 años. “Yo no tengo la culpa que en ese entonces la obra sea más barata”, refirió la agente.

Nuestra redacción consultó con varios arquitectos que estimaron en 300.000 dólares (1.668.000.000) el costo para la edificación de la residencia similar a la construida en el inmueble de la agente. Teniendo en cuenta los números referidos, el precio tuvo un incremento de 565% en cinco años.

FOREX

La fiscal Giménez Portillo indicó que las transacciones para la compra del inmueble y el contrato de concesión fueron antes que ella estuviera designada como investigadora en el caso Forex, esquema que permitió la remesa ilegal de 600 millones de dólares al exterior.

La agente exhibió la resolución N° 468 de la Fiscalía Adjunta, de fecha 26 de diciembre de 2012, por la cual se le designa como una de las cuatro encargadas de encabezar las pesquisas del caso Forex. Los propietarios de los 600 millones de dólares nunca fueron investigados.

AMIGOS

Por otro lado, la fiscal sostuvo que los ocupantes actuales de la casa son sus amigos y que por eso su hijo Richard Eduardo Gómez Giménez suele dejar su vehículo en el estacionamiento de la residencia.

Adjunto se lava las manos

El fiscal Adjunto de Ciudad del Este, Alejo Vera, se lavó las manos sobre el supuesto enriquecimiento de la fiscal Juliana Giménez Portillo que de vivir en una casa de Villa Conavi pasó a residir en una lujosa mansión valuada en más de 300.000 dólares. El director regional del Ministerio Público además tiró la responsabilidad de controlar a los fiscales que amasaron fortuna en tiempo récord a la Contraloría General de la República.

“Las denuncias (por posible enriquecimiento ilícito) deben presentarse en una unidad fiscal o en la Unidad de Delitos Económicos de Asunción. Deben ser denuncias concretas y no en base a rumores”, dijo Alejo Vera cuando fue consultado sobre qué medidas toman cuando existen dudas sobre el origen de los bienes de los agentes.

El Adjunto agregó: “los fiscales o cualquier funcionario que va a ejercer el cargo público tiene que presentar una declaración jurada de bienes y posteriormente cuando se retira de la función pública debe presentar otra vez el estado actual de su patrimonio. De manera si es que hay una situación que amerita (investigar), está la Contraloría General de la República”, dijo Alejo Vera para lavar sus manos con relación al sugestivo enriquecimiento de algunos fiscales de la zona que están bajo su dirección.