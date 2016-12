Ka’arendy es local en doble jornada

Ka’arendy será anfitrión en Juan León Mallorquín esta tarde en dos categorías. Por la primera jornada de la tercera etapa del Interligas recibe a Santarroseña, en la categoría Sub 17. a las 15:00 se iniciará este partido.

El duelo de segundo turno tendrá como protagonistas al equipo aurirrojo y Encarnacena, a partir de las 17:00, en el estadio del club Gral. Caballero. Otros juegos para hoy: Sub 19: 17:00: Curuguaty-IndependencIa, 25 de Diciembre-Pirayú, Pinasqueña-Gral. Aquino. Sábado: Piribebuy-Acahay. Sub 17, hoy: 17:00: San Ignacio-Encarnación, Benjamín Aceval-Limpio, Guaireña-Ypacaraí.