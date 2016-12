Paranaense y Hernandariense no se sacan ventaja en Interligas Sub 15

Paranaense y Hernandariense empataron ayer 0-0 en choque de equipos del Alto Paraná que compiten en el campeonato nacional de Interligas categoría Sub 15. El partido correspondió a la primera fecha de la tercera etapa y se disputó en cancha de Corrales, en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. En la segunda jornada, el cuadro esmeralda medirá a Caaguazú, que ayer estuvo libre.

En la primera etapa, ambas representaciones generaron ocasiones para marcar, pero les faltó mejores argumentos. Los arqueros de los dos conjuntos cumplieron buen trabajo también para mantener en blanco sus respectivas vallas.

En el segundo tiempo, los equipos entraron nuevamente con el objetivo de convertir goles, mas no encontraron la fórmula. Los entrenadores recurrieron a los cambios con el afán de mejorar el rendimiento de sus equipos, pero no les sirvieron mucho.

En el tramo final, el conjunto local presionó más porque estaba obligado a ganar en su casa para encarar con mayor tranquilidad su próximo compromiso, pero no pudo porque su rival se paró muy bien. La visita, casi convirtió el gol del triunfo en la agonía del encuentro, mas el portero esmeralda, Hugo Britez, pudo impedir el gol. Supo cuidar el resultado para conseguir un empate que le sirve mucho de cara a su siguiente presentación en el fútbol de tierra adentro. En la segunda fecha estará libre y en la tercera, el duelo ante los caaguaceños encarará con mayor tranquilidad.

El equipo esmeralda no tendrá fecha libre aún, ya que en la segunda pulseada enfrentará de visitante a Caaguazú, y el partido se desarrollaría el miércoles de la próxima semana. La programación se establecerá el martes en la reunión de directivos de la Unión del Fútbol del Interior (UFI). El que triunfa, dará un paso muy importante en la lucha por el cupo a la cuarta etapa.