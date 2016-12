Velada armónica con el coro Ars Canendi

El coro esteño Ars Canendi brindó un memorable concierto de fin de año, el jueves último. El escenario fue Plaza Jesuítica Shopping, desde las 20:30. Los coreutas interpretaron varios temas conocidos y populares villancicos.

Algunas de las canciones interpretadas fueron: Jagdlied, de Félix Mendelssohn; Adeste Fideles; Gloria In excelsis Deo; Navidad del Paraguay, Oh holy night, Noche de paz, I can tell the world, y Moon river (H. Manchini).

Jhony Lee, uno de los coreutas explicó que este fue el último concierto del año. “Para nosotros es siempre un placer poder llegar a la gente que no todas las veces puede escucharnos en los conciertos de gala que hacemos. Por eso es que estamos muy agradecidos con el shopping”, comentó.

Lee calificó al 2016 como un exitoso año en el que obtuvieron varios logros. Uno de sus mayores eventos fue el II festival Santa Cecilia, que se realizó la semana pasada, en la parroquia Espíritu Santo del Área 4. En aquella ocasión actuaron 10 coros de toda la región, y se homenajeó a dos profesores. El evento fue declarado de interés departamental por la Gobernación del Alto Paraná y de interés cultural por la Municipalidad de Ciudad del Este, según explicó Lee.