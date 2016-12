El Poder Judicial se usa como garrote, afirma Paraguayo Cubas

El abogado Paraguayo Cubas afirma que el sistema judicial se usa como garrote y que no se vive una democracia real en el país. El profesional del derecho estuvo recluido durante tres meses en la cárcel regional de Ciudad del Este, tras protagonizar una serie de manifestaciones con grafitis contra la corrupción. Reiteró que su plan es lograr una constituyente en el 2019 para reformar la constitución. Fue puesto en libertad el viernes pasado, bajo la figura de excarcelación, pero el sábado volvió al penal para celebrar la víspera de Navidad con sus excompañeros de reclusión. Cubas contó detalles de su estadía en el penal y sus planes para el futuro.

¿Qué fue lo que más le impactó dentro del penal?

– Lo que más me impacta es que hay jóvenes que hace tres años están recluidos y no tienen juicio oral. Otros tienen previsto acceder al juicio oral dentro de tres años. La Constitución dice que todo el mundo es inocente hasta que se lo condene. No puede ser que la gente esté ahí como un basurero en un depósito. Eso es imperdonable por parte del Poder Judicial.

¿Tiene previsto hacer alguna denuncia al respecto?

– Tengo un plan para ayudarlos. De 1.500 personas que hoy están en esa penitenciaría, solo 200 tienen condena. Hay 1.300 prevenidos, es decir, están en el goce pleno de sus libertades cívicas. Mi idea es hacer una asociación de carceleros que se puedan manifestar a través de abogados y poner en el tapete de discusión este tema. No puede ser que haya 22 penitenciarías en el país, en donde la cantidad de condenados no llega al 5%.

¿En qué condiciones están estos recluidos?

– El Ministerio de Justicia, según el presupuesto general de la nación, gasta en cada interno del Paraguay más de G. 50.000 por día. Eso es mentira, es una absoluta mentira. Hay once pabellones en Ciudad del Este, de los cuales en cuatro es más dura la vida diaria. Son el pabellón negro, blanco, piquillo y alta mayor. Cada uno de esos pabellones tienen 200 personas recluidas, en doce celdas, con camas hasta de cinco pisos añadidas una sobre otra. Solo uno de los pabellones tiene extractor de aire. El ministro de justicia me prohibió y le prohibió a mis amigos donar y poner extractores en esos lugares para que el aire sea menos pesado. Si no se bañan seis a diez veces por día, esa gente se muere.

¿Cuál es el objetivo de toda su actuación?

– Nosotros hacemos política, pero la gente a veces confunde. No estamos en una campaña política electoralista. El ser humano desde que opina sobre las cosas del gobierno está haciendo política. Lo que nosotros hablamos con Celso Miranda, Jorge Brítez y un equipo que conformamos es plantear ideas básicas para una constituyente en el 2019, a eso apuntamos. El plato fuerte es esa constitución.

¿La vía legal es insuficiente para hacer los reclamos?

– Vengo recurriendo a los resortes legales hace 40 años de mi vida y lo único que ligué es este caso es mi apresamiento número 20. Trajimos la democracia pero esta es una democracia no democrática . A los 50 años cumplidos, lo que único que hago es ir al velorio de mis compañeros de lucha. Si no hago lo que me gusta a los 54 años, estoy frito. Vamos a enfrentar los molinos de viento.

¿Por qué cree que se llegó a una corrupción desbordante en el país?

– Eso se debe a nuestra indolencia como ciudadanía. Hay un sistema que nos volvió muy individualistas. Hemos perdido esa solidaridad y esa conciencia colectiva. El Poder Judicial se utiliza como un garrote, por lo que las personas de escasos recursos nunca van a manifestarse porque gastan más dinero. A la gente le parece que no le va a tocar hasta que le toca y ahí recién se indigna. Además, la indignación nuestra es puro alcanfor. Nunca hemos inaugurado la república en el país, seguimos todavía con el estado feudal y en una monarquía con matices de nepotismo.

¿Se informó de lo que estaba pasando afuera con la reelección?

Estuve siguiendo todo a través de los periódicos. Hay que hacer la reforma, todos desde Nicanor, Lugo y ahora este (por Cartes), han perdido la mistad de mandado en esta dialéctica que es estéril. Es el momento en que los chicos de 20 años vean que es posible empuñar un arma que es el de la propia ley de la conciencia. Nada de enmienda, nada de certeza constitucional. Solo reforma en el 2019, es la única vía.