Joven esteño gana reality televisivo

Juan Carlos Sánchez (22), un joven artista de Ciudad del Este fue el ganador del popular reality televisivo Yo me Llamo Paraguay, emitido por Telefuturo. La gala se realizó el sábado último, en coincidencia con la Nochebuena. Sánchez imitó a Alejandro Fernández, y se alzó con el premio de G. 60 millones, por su papel del Doble Perfecto.

El joven interpretó dos canciones en la noche final de la gala: Hoy tengo ganas de tí y Como quien pierde una estrella. Agradeció por su logro, y manifestó su alegría. “Fue una experiencia maravillosa, algo diferente, muy nuevo y me sentí muy feliz por tener la oportunidad de hacer conocer mi talento en la televisión, en un canal muy visto”, comentó.

Se dedica a la música desde hace 15 años, y agradeció a toda la gente que lo apoyó desde que decidió ir al programa. “Gracias al Paraguay, a la gente que me apoyó desde el principio. A mi esposa, que siempre me apoyó, me incentivó, y estuvo conmigo. Confiaba en mi talento y me animó a que a pesar de mi sobrepeso me presente”, dijo.

Comentó además que una de las experiencias que marcó su participación en el concurso fue que tras la primera gala fue nominado debido a su sobrepeso, lo que en el momento le hizo sentir mal pero luego lo impulsó a seguir. “Primero me quedé triste. Sentí ese dolor porque sentía que me iba del programa en esa primera ronda. Enseguida mucha gente se me acercó me animó, y empecé la dieta, fui al gimnasio, y hoy pueden ver los resultados”, comentó.

Agregó que una de las adversidades que pasó fue dejar a su familia en Ciudad del Este, mientras participaba del programa, en Asunción. “Todo sacrificio tiene su recompensa. Me sacrifiqué por mi familia. Estoy super feliz por ser el ganador de Yo me Llamo Paraguay. Muchas cosas pasaron adentro, los ensayos, las semanas, todos se sacrificaron por las presentaciones. Me puse las pilas porque quería demostrarle al Paraguay entero que yo quería seguir cantando, demostrar mi talento a la gente, y hacer crecer mi talento artístico”, finalizó.

Los demás finalistas del promaga fueron jóvenes que representaron a Alicia Villarreal, de Presidente Franco. En tanto, los demás hicieron de Selena y Vicente Fernández , ambos de Asunción, según comentó Sánchez.