Pianista paraguaya conquista el mundo

Canadá, Estados Unidos, Bolivia, Uruguay, Perú, Argentina, así como nuestro país fueron los destinos a los que la joven pianista Chiara D’Odorico llevó este año su talento pianístico.

Al culminar el 2016, la artista hace un balance y evalúa tanto su carrera como su proyección como pianista internacional. Esta nueva gira no fue fácil para ella y es algo que pudo lograr con mucho esfuerzo. “Yo tengo una dedicación completa a esto; las 24 horas del día vivo para y con la música. Pero todo trabajo siempre tiene su recompensa y, para mí, es salir al exterior y mostrar mi trabajo, mi talento, mi música. Me siento muy feliz con la carrera que estoy llevando. Estos años he logrado lo que siempre me imaginaba desde pequeña”, reflexionó.

Para Chiara, además de que tocar en el exterior sea un orgullo, es también una responsabilidad, porque “hay que dejar la mejor impresión de nuestro país en el exterior”, indicó, al tiempo de señalar que aunque con algunos públicos haya una conexión instantánea, con otros es más difícil.

“En un mundo en el que vivimos a full con actividades y a mil por hora, en el que las correrías y tecnologías están a la orden del día, poder bajar los cambios a la gente en una sala con luz tenue y todos en silencio prestando atención y, en mi caso, solo a una persona sentada frente al piano, es muy difícil y un gran desafío. Todo esto hace más difícil nuestra tarea como artistas. Tenemos que aprender a convivir con eso”, subrayó.

No obstante, una gran satisfacción para ella es poder llevar la música paraguaya a todos los países a los que va, lo que representa para su vida algo muy hermoso.

“La verdad es que muchas veces me quedo asombrada por la repercusión que toma cada vez que toco música académica o erudita paraguaya”, mencionó.

Afirmó que “lastimosamente nuestra música aún no es muy conocida en el mundo y menos aún la música para piano clásica, o erudita o académica”.