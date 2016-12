Senador Petta asegura que veto a presupuesto es inconstitucional

El senador Eduardo Petta sostuvo que el veto que planea realizar el presidente es inconstitucional, pues no existe esta figura cuando se trata del presupuesto. Afirmó que Cartes solo pretende “atropellar la Constitución”.

El senador independiente explicó que el Poder Ejecutivo se ampara en la ley 1535, que, según fundamentó, es inconstitucional, porque “reglamenta requisitos no contemplados en la constitución”.

Aseveró que la intención del Ejecutivo no es otra que hacer una “jugada maestra” de manera a que quede vigente el presupuesto 2016, y así tener la posibilidad de emitir bonos por cerca de G. 1.000 millones. “Vetando esto quiere endeudar al país. Sería una actitud más prudente promulgar el presupuesto y en todo caso pedir una ampliación. Requerimos sensatez en la Cámara para interpretar que no existen causales para permitir al presidente un veto”, expresó Eduardo Petta.

El parlamentario añadió que la constitución establece en el artículo 217 solo dos motivos para que el presupuesto anterior quede vigente. “Solo cuando se hubiera presentado al Poder legislativo el proyecto de presupuesto dentro de los plazos establecidos en el 2016, que indica que serán remitidos a más tardar el 1 de setiembre. El otro motivo sería si se presentó en ese plazo y las dos cámaras lo rechazaron por mayoría de dos tercios”, señaló.

Estos factores no se dieron, por lo que para el senador, en primer lugar se deberá discutir si existe la atribución del veto del presupuesto.

UN ANTECEDENTE FALLIDO

Petta recalcó que el único antecedente de veto al presupuesto fue el que quiso hacer en su momento Nicanor Duarte Frutos, sin embargo, tuvo que retirarlo, porque se generó una crisis constitucional. “El veto al presupuesto es inconstitucional, es un capricho del presidente por atropellar la constitución”, manifestó.

Petta señaló que en caso de insistirse con el veto recurrirían incluso a la Corte Suprema de Justicia, de manera a que esta interprete correctamente quién tiene la razón en el debate constitucional.

El senador recordó que de vetarse el presupuesto 2017, quedaría sin efecto el aumento de salario que afecta a médicos y docentes. “A ellos (Ejecutivo) no les importa eso”, lamentó.

Si de todas formas se concreta el veto, este debe ser remitido a la Comisión Permanente, que debatirá si corresponde o no el veto. Luego, se convoca a la Cámara de Diputados y Senadores a una sesión extra para analizar.

Petta afirmó que Cartes “Tiene ordenados a sus aliados que son los oficialistas y también los llanistas del Partido Liberal”, por lo que tendría votos a favor de sus intereses con respecto al veto.