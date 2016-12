Aseguran que Alejo Vera protege a la ‘nueva magnate de la Fiscalía’

El presidente del Colegio de Abogados del Alto Paraná (CAAP), Mauro Barreto, aseguró que el fiscal Adjunto de Ciudad del Este, Alejo Vera, protege a la fiscal Juliana Giménez Portillo, quien de vivir en una modesta casa ubicada en la Villa Conavi del Km 12 Monday de Ciudad del Este, pasó a residir en una lujosa mansión valuada en 500.000 dólares, ubicada en la exclusiva zona del Km 4.

El fiscal Adjunto Alejo Vera había mencionado que se debía presentar una denuncia formal en la Unidad Anticorrupción de Asunción para que se investigue el sospechoso enriquecimiento de la fiscal Giménez Portillo.

¿“Porqué él (Vera) no pasa los antecedentes para que se investigue?. Desde el momento que salió publicado, de oficio tiene la obligación de tomar decisiones. Y si bien es cierto que el Adjunto no es el que tiene que investigar, pero como jefe de la parte administrativa podría agarrar todas esas publicaciones y enviar a la Fiscalía Anticorrupción para que se inicie las pesquisas”, expresó Barreto.

Giménez Portillo gana un poco más de G. 14 millones mensual como agente del Ministerio Público y como docente de la Universidad Nacional del Este. Sin embargo, residía en una majestuosa mansión del Km 4 valuada en medio millón de dólares. La agente confirmó que es propietaria del terreno y dijo que entregó en concesión por 15 años para la construcción de la vivienda. Agregó que la edificación costó solo G. 295 millones en 2011.

“Si la misma Fiscalía no te va a iniciar una investigación de oficio, tiene que haber alguien que se anime a denunciar el caso”, dijo el presidente del CAAP al referirse sobre el corporativismo de protección en el Ministerio Público.

Barreto recordó que en 2013 aparecieron las lujosas residencias de otras fiscales en las tapas de los diarios, sin embargo tampoco el Ministerio Público había iniciado una investigación de oficio. “Por eso nosotros tomamos la decisión de denunciar para que se investigue porque no iban a hacer nada. Se hizo la investigación, pero a la larga cuatro fiscales ya fueron liberados y cuatro jueces todavía supuestamente están en investigación, estamos hablando de tres años”, señaló Barreto.

En aquella época fueron denunciados los entonces fiscales: María Graciela Vera Colmán, Nilda Cáceres (hoy juez), Arminda Rivas (suspendida) y Carolina Rosa Gadea que es la única que sigue en el cargo. Mientras que los entonces jueces denunciados fueron Wilfrido Velázquez, Cantalicio Ávalos, Manuel Trinidad y Norma Gamarra. Los cuatro ya no están en la magistratura.

Barreto señaló que ya hablaron con los miembros del CAAP sobre el caso de la fiscal Giménez e informó que a nivel institucional aún no se resolvió presentar una denuncia formal. “Yo al menos soy del criterio de hacer las denuncias, por más que nos tiraban por la cabeza varias denuncias similares”, afirmó.