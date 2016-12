Corren riesgos hasta en sus sillas de rueda

Con una silla de ruedas que carece de una rueda, una septuagenaria tuvo que recorrer los pasillos del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). En el trayecto estuvo a punto de caer, por lo que prefirió caminar a pesar del dolor.

La imagen ilustra la precariedad de la Previsional: la señora es Delia de Maciel (71), quien acudió ayer a Urgencias tras una fuerte dolencia en el vientre. Fue a causa de complicaciones en su salud por problemas intestinales de los que hace tiempo se viene tratando, según relató.

De allí la derivaron a un médico especialista y, como el dolor era muy intenso, para llegar al consultorio le asignaron una silla de ruedas. A pesar de que no tenía una rueda y el peligro que esto conlleva, los profesionales de blanco dejaron que la mujer recorra así los pasillos del hospital.

Acompañada por un familiar, subió al primer piso. Allí fue atendida en proctología, donde le recetaron medicamentos para seguir un tratamiento. No obstante, al tratar de ingresar al consultorio casi cayó de la silla. Ya al salir, la señora Delia prefirió caminar y evitar cualquier accidente que empeore su ya afectado estado de salud.

En Urgencias, la enfermera Irene Duarte informó que la silla de ruedas en cuestión no es del IPS, sino de un paciente. Recalcó que la usan debido a la precariedad de los equipos de la Previsional.