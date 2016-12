Memorable gestión de Derlis Ayala en 2016

Derlis Ayala no solo rompió récord nacional sino que sobretodo hizo historia en ser el primer paranaense en competir en Juegos Olímpicos. Le costó, pero llegó a Río 2016, un hecho significativo e histórico.

El fondista esteño tuvo su mejor premio esta temporada y él mismo lo calificó como el mejor año de su carrera deportiva. Alcanzó la clasificación para los Juegos Olímpicos de Brasil, merced a su determinación y sacrificio.

La penúltima chance de ser olímpico le privó de la felicidad, pues quedó a 40 segundos de hazaña, en noviembre del año pasado, en Valencia, España. Todo esfuerzo no redituó como esperaba. Pero lejos de hace mella en su espíritu, renunció a todo y se prepara para la última gran oportunidad.

En Rotterdam le esperaba el pase a la cita mundial. Pero cambió de preparación. Optó por entrenar con intensidad en las montañas colombianas y con un solo fin, lograr el tiempo mínimo exigidos para clasificar a los Juegos Olímpicos.

El momento más glorioso se conoció el domingo 10 de abril, cuando logró el pase, en suelo holandés, un acontecimiento que se repitió luego de 28 años. Ramón López fue el último paraguayo en participar de estas competencias, en Seúl, 1988.

El infortunio le jugó mala pasada a Ayala, quien se lesionó, luego de la clasificación. Se quedó inactivo buen tiempo, luego se repuso y se preparó para Río. Llegó, pero no a plenitud como esperaba y su desempeño no fue el mejor, pero si su actitud, cuando ayudó a un argentino a llegar a la meta.

El 2016 quedará en la retina de la historia la gran campaña de Derlis Ayala, un esteño que mostró con ejemplos palpables, que a pesar del nulo apoyo, se puede llegar lejos y concretar sueños.