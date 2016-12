Presos sin condena

Luego de estar recluido tres meses en la Penitenciaría Regional, el abogado Paraguayo Cubas salió en libertad bajo la figura de excarcelación. Cubas había sido detenido acusado de la supuesta destrucción de bienes de la Fiscalía, coacción y violación de la ley de fueros. Las fundamentaciones sobre estas acusaciones ya fueron suficientemente debatidas, que ya no corresponden al caso.

A su salida del penal, Cubas reveló que una de las cosas que más le impactó dentro de la cárcel fue la cantidad de jóvenes sin condena que está. “Hay jóvenes que hace tres años están recluidos y no tienen juicio oral. Otros tienen previsto acceder al juicio oral dentro de tres años. La Constitución dice que todo el mundo es inocente hasta que se lo condene. No puede ser que la gente esté ahí como un basurero en un depósito. Eso es imperdonable por parte del Poder Judicial”, dijo el abogado.

Es una verdad que todos los que hacen parte del sistema judicial en nuestro país conocen, pero que no se hace absolutamente nada para cambiar. La terrible mora judicial producto de una justicia, corrupta, indolente e inhumana. Las cárceles de nuestro país son depósitos humanos donde se pierde toda la dignidad y se perfeccionan los métodos de la delincuencia y la violencia. No se busca de ninguna manera la reinserción social ni la recuperación de los reclusos. A diario vemos así que aquellos que salen de la penitenciaría, apenas tardan días en cometer otro crimen probablemente más violento y retornan a la cárcel, porque adentro perdió lo último que le sobraba de dignidad y humanidad.

Se llega a estos niveles de destrucción social por una terrible indolencia ciudadana. A diario nos quejamos de la inseguridad y de la violencia, pero paralelamente somos extremadamente benevolentes con los jueces y fiscales corruptos, que utilizan sus funciones para sacar beneficios personales, utilizando la justicia como herramienta. Nuestra sociedad fragmentada no logra todavía constituirse en una República, en un Estado, donde el problema de un paraguayo debe ser preocupación de toda la sociedad. Solo las víctimas y solo cuando resultan víctimas levantan su solitaria voz de protesta, pero que no hace mella en la conciencia ciudadana. Por ello estas indignaciones son efímeras y no causan ningún efecto, en esas condiciones la corrupción, la impunidad y la indolencia judicial tienen larga vida.