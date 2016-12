Abogado denuncia a funcionarias de Fiscalía por pedido de coima

El abogado Efigenio Lisboa presentó ayer una denuncia penal contra dos funcionarias del Ministerio Público por supuestamente solicitar una coima de G. 5 millones para agilizar un informe sicológico. Se trata de la sicóloga Sirlhey Marlene Torres Añazco y Débora Elizabet Martínez.

Según la denuncia presentada en mesa de entrada de la Fiscalía de Ciudad del Este, el 18 de noviembre pasado, la sicóloga había entrevistado en la cámara Gesell a una niña supuestamente abusada en una causa en la que el abogado Lisboa ejerce la defensa del investigado.

Torres Añazco había prometido al defensor la remisión del informe de la entrevista al juzgado de Salto del Guairá, donde se tramita el caso, para el 21 de noviembre pasado. Sin embargo, cuando llegó esa fecha aún no se agregó en el expediente judicial el informe, debido a que aún no fue enviado.

El abogado Lisboa sostuvo que la sicóloga le dijo que tiene mucho trabajo por lo que también se desempeña en horas extras para cumplir con las diligencias sin cobrar un salario adicional en el Ministerio Público. Según la denuncia, Torres Añazco solicitó al contado y sin “trampa” G. 5 millones para terminar en su casa el informe conclusivo para entregar en un tiempo más breve. En caso de no acceder al pedido de la funcionaria, se emitirá una conclusión adversa a las pretensiones del abogado defensor.

“Las manifestaciones (de la niña) carecen de credibilidad, que son productos fantasiosos de la imaginación y consecuencias de un deseo que tiene la supuesta víctima”, constarían presuntamente en el informe sicológico si es que se abonaba la suma requerida por la funcionaria, de acuerdo a la denuncia.

El 22 de diciembre pasado recién fue remitido el informe en el juzgado del Salto del Guairá.

El abogado Lisboa aseguró que las funcionarias de la Oficina de Atención a Víctimas del Ministerio Público actúan en bloque con el afán de recaudar especulando la remisión de los informes a las unidades fiscales.

La denuncia es por supuestos cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal. El caso fue sorteado y la investigación quedó a cargo de la fiscal Claide Acosta.