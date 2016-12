Buscan reducir consumo del alcohol

Una comitiva de las Naciones Unidas sobre la prevención y control de las Enfermedades no Transmisibles (ENT), visitó Paraguay para analizar conjuntamente con sus pares del Ministerio de Salud, la situación del consumo de alcohol y de seguridad vial.

Esto para iniciar una serie de talleres intersectoriales con miras a definir prioridades, para la elaboración de un plan de acción dirigido a prevenir el consumo nocivo de alcohol, contribuir con la reducción de las enfermedades no transmisibles y mejorar la seguridad vial en el país.

Una encuesta realizada ente año por las autoridades nacionales muestra que la edad promedio de inicio del consumo de bebidas alcohólicas, es de 15 años. El 50.9% de la población mayor de 15 años consume bebidas alcohólicas y el 24% de ese grupo, bebe alcohol en forma nociva. La población económicamente activa, de 14 y 40 años, registra los niveles más altos de consumo de alcohol.

De acuerdo a la doctora Maristela Monteiro asesora de OPS/OMS en la materia, el consumo de alcohol tiene un impacto directo sobre las Enfermedades no transmisibles y también está relacionado con la alta tasa de accidentes de tránsito. Recordó, desde el año 2004 las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, ocupan las cuatro primeras causas generales de muertes a nivel nacional y en el 2014 constituyeron el 22% de las muertes prematuras.