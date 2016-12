Hubo manifestación frente al Ministerio

Alrededor de 50 funcionarios del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se manifestaron frente al Ministerio de Salud, exigiendo que el ente renueve el contrato a alrededor de 180 empleados.

Los funcionarios dicen que hasta el momento dependen del Programa Ampliado de Inmunizaciones, pero desean pasar a ser contratados directos del ente estatal.

Los manifestantes afirmaron que el Ministerio se excusó con que no fueron funcionarios contratados directamente por ellos, sino por el programa, y que esta no es época de vacunaciones. Sin embargo, los afectados aseguran que el argumento no tiene sentido, puesto que todo el presupuesto sale del ente estatal; además, todo el año hay niños que necesitan vacunarse.

A tempranas horas, los trabajadores provenientes de Caaguazú y de distintos puntos del departamento, estuvieron apostados en el lugar. También esperan reunirse con el ministro, por lo que ya solicitaron audiencia, pero no han obtenido respuesta hasta la víspera.