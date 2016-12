Ochenta docentes van becados a Francia

El Gobierno realizó un acto oficial para despedir a los 80 becarios que irán a estudiar a Francia. Los mismos son docentes que luego deberán aplicar en nuestro país los conocimientos adquiridos.

Según explicó el ministro de Educación, Enrique Riera, estos 80 se suman a los 100 que ya viajaron a España con el mismo objetivo. También unos 400 más lo harán próximamente a países de la región.

Tal como indica el nombre del programa de becas, “Carlos Antonio López”, el objetivo es emular ese programa que promovió el exmandatario siglos atrás, capacitando a profesionales en el exterior para que luego retornen a compartir el conocimiento en nuestro país.

“Hoy tenemos 100 en España, 80 que van a Francia, 400 que van a la región y 14.000 que van a ingresar por primera vez a la universidad. Parece obvio, pero no todos los docentes podían llegar a cursar estudios terciarios”, indicó Riera en su discurso.

Riera aprovechó el acto para afirmar que el próximo año planean adjudicar 676 “escuelas inclusivas” en 17 departamentos del país, con un costo aproximado de US$ 70 millones. También planean invertir unos US$ 120 millones en 5.553 “escuelas potenciadas”, que implican reparar instituciones ya existentes y dotarlas de mejores equipamientos.

“REGALOS” PARA CARTES

Tanto Riera como el ministro de Hacienda, Santiago Peña, se “disputaron” la entrega del programa de becas como “regalo” de Navidad. “Cuando ya no supe qué regalarle al Presidente (…) una lapicera con su nombre ya ha de tener miles (…) le mandé dos videos que recibí de becarias en España y (en estos) agradecieron al Presidente por tener la oportunidad de estudiar en el exterior”, dijo Riera.

“No tengo un video, pero mención especial de la asamblea fundacional que fue nombrado como socio honorario de la asociación de exbecarios ‘Don Carlos Antonio López’ por su aporte a la juventud”, mencionó por su parte Peña.