Vacunadores desvinculados piden ser readmitidos por MSP

Trabajadores de blanco del área de vacunación del Hospital Regional de Ciudad del Este, se manifestaron frente al centro asistencial por la descontratación de más de 16 funcionarios del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Resaltaron que gracias a los esfuerzos de recorrer todas las comunidades, se pudo elevar el índice de cobertura de vacunación e incluso el PAI recibió reconocimientos de la OPS por estos trabajos.

Los vacunadores lamentaron el proceder del Ministerio de Salud Pública, porque hace tres meses que no perciben sus salarios, ni aguinaldo, además varias de las desvinculadas están embarazadas y prestan sus servicios hace más de cinco años a la institución sanitaria.

Patricia Villar, una de las afectadas, calificó de injusta la decisión de las autoridades sanitarias, porque gracias a los recorridos que se hicieron por los distintos barrios, llevando el servicio se pudo aumentar el índice de cobertura de las vacunaciones del esquema regular.

“Sufrimos hambre, sed, lluvia, frío, cansancio, pasamos campañas nacionales para llegar a todos los niños de las distintas comunidades. Fuimos reconocidos los de Alto Paraná y ahora nos pagan de esta forma, por ello consideramos muy injusto todo esto”, se quejó.

Sostuvo que detrás de cada funcionario está una familia que mantener y que ni siquiera se tuvo en cuenta que algunas trabajadoras están embarazadas.

“Pedimos un trabajo estable, porque tenemos hijos. Yo en mi caso estoy embarazada, mi compañera también y no están respetando eso. Es lamentable porque hace tres meses que no cobramos y esperamos que se resuelva esto. Queremos que el Ministerio vuelva a contratarnos y que nos paguen lo que nos deben”, aseveró.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Alto Paraná (Sitrasap), Mensi Rivis, informó que hasta el momento, en el décimo departamento la situación afectó a unos 16 vacunadores y que se reunirán con representantes del Ministerio para resolver el conflicto.

“Nuestro gremio pide al Gobierno que revea esta situación por los compañeros profesionales. A pesar de eso era muy poca la remuneración que percibían. Ahora se quedaron sin trabajo después de elevar el porcentaje de la cobertura de vacunación, ahora son despedidos”, manifestó.