Lugo dice que la gente sueña con su regreso y se reúne con llanistas

El expresidente Fernando Lugo participó de varias reuniones políticas en el Este del país. También conversó con dirigentes llanistas, entre ellos, la senadora Zulma Gómez (PLRA), quien habla de una concertación para el 2018. Aseguró que “hay cosas más importantes que el rencor”, al referirse a su acercamiento a los liberales, quienes apoyaron el juicio político que lo destituyó de la presidencia. Aseguró que no hace propaganda engañosa y que no viene a esta zona a pedir votos. Insistió en que “la gente sueña con su regreso”.

“La gente me pregunta ‘¿por qué hablás con Calé (Juan Carlos Galaverna) o con (Blas) Llano, si ellos votaron por la condena en tu juicio político? Yo siempre digo que hay cosas más grandes que el rencor y la vendetta, y la cosa más grande es que la gente viva bien, viva mejor”, expresó el senador durante un encuentro político en Hernandarias.

Sostuvo que “hay que seguir el sueño de la gente, porque cuando fuimos gobierno no preguntábamos de qué partido eran para acceder a los servicios”.

El expresidente que aspira volver a la presidencia, dijo que no hace propaganda engañosa, al referirse a la denuncia de la ANR, que lo acusó ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral de hacerlo cuando este no está habilitado.

“No venimos a pedir votos, no venimos a presentar un proyecto político, no venimos a decir propaganda engañosa, no venimos a vender espejito, no venimos a mentir. Venimos a soñar con ustedes”, refirió durante el mitín político.

A primera hora, Lugo se reunió en la Multisectorial de Alto Paraná, donde dijo que las organizaciones deben convertirse en un proyecto político para elaborar un plan de gobierno.

Igualmente, dijo que no se candidatará en el 2018 y que no está a favor de la enmienda constitucional y que incluso ve como candidato a Aníbal Carrillo.

REUNIÓN CON LLANISTAS

Pese a asegurar que está en contra de la enmienda constitucional para permitir la reelección, este se reunió con el sector llanista de CDE que apoya la enmienda. Entre ellos la senadora Zulma Gómez, quien ya aseguró que plantean una gran concertación con todos los sectores, encabezado por el senador Lugo, para las elecciones del 2018. También participó de la reunión el cuestionado exintendente de Hernandarias, Mario Castillo (PLRA), y los senadores del Frente Guasu: Sixto Pereira y Hugo Richer.

Disminuimos el presupuesto

El senador Fernando Lugo se refirió al veto del presidente Horacio Cartes al Presupuesto General de Gastos de la Nación hecho por el Senado. Aseguró que Cartes acusó a la Cámara Alta de crear cargos y aumentar salarios. “Nosotros le disminuimos un poco, porque la ley de responsabilidad fiscal nos dice que el presupuesto no puede exceder al 1,5% del PIB, para garantizar su ejecución”.

Adujo además que el presupuesto está en un “vacío jurídico”. Sostuvo que el Senado recortó US$ 1.000 millones de la emisión de bonos del 2017 . Detalló que destinaron US$ 350 millones bien direccionados para obras. Dijo que el Senado concederá una ampliación presupuestaria al presidente, en caso que este lo pida para incluir los bonos.