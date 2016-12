Abogada denuncia a magistrada por cocinar su expediente

Una abogada denunció a la camarista Miryan Brítez Aguilar “por cocinar” su expediente a cambio de una fuerte suma de dinero. La profesional pidió una auditoría de la causa y recusó a la magistrada, pero no se aparta de la causa. Afirma que además le esconden el expediente, por lo que presentará una denuncia por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

La abogada Yolanda Ramírez de Gímenez y su marido Félix Ramón Giménez Mendoza había iniciado un juicio de acción revocatoria y pauliana en contra de Hildo Norivaldo Schubert y Genara Liuzzi. En febrero pasado los demandantes lograron una acción favorable, pero los demandados apelaron la sentencia. Allí se inició una serie de recusaciones e inhibiciones, hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó como miembros del tribunal a las jueces, Rocío Gossen, Bertha Ávalos y Miriam Brítez Aguilar. Esta última es la presidente y fue acusada de “cocinar” el expediente a cambio de una fuerte suma de dinero.

La semana pasada, la abogada Ramírez, pidió a la Superintendencia de la CSJ que realice una auditoría interna del expediente en cuestión y que además suspenda los trámites. Pese a la denuncia, la juez Brítez siguió a cargo del expediente que está en la fase de autos para sentencia. A raíz de esto, la profesional recusó a la magistrada pero aún así sigue en la causa. El martes pasado fue al juzgado para que le exhiban el expediente pero se negaron. Ayer volvió a pedir su exhibición para saber si dictó o no la sentencia pero nuevamente le negaron. Además, presentó un urgimiento de la recusación. Debido a la falta de exhibición del expediente la abogada anuncia otra denuncia ante el JEM por mal desempeño en sus funciones contra Brítez.

“Si esta sentencia es revocada, a mí me produce un agravio tremendo porque, de qué serviría tener tanta sentencias de condena si después una camarista me va venir a revocar una sentencia que está perfectamente hecha y conforme a la ley. Corre la versión que está preparando una sentencia revocatoria” . Dijo que sospechan que la juez en cuestión recibió una fuerte suma de dinero para cocinar el expediente. Ayer intentamos obtener la versión de la magistrada denunciada pero no respondió a nuestras llamadas.

ANTECEDENTES

Genara Liuzzi fue contadora de la familia Ramírez-Giménez. Había sido contratada para liquidar el IVA y presentar certificado de cumplimiento tributario, para el efecto se le otorgó un poder especial. Sin embargo, trasfirió varios bienes particulares y de las empresas de la familia por lo que fue condenada por estafa en varias causas penales. Luego se accionó para ejecutar el resarcimiento de los daños causados, pero la condenada ya había trasferido todos los bienes a terceras personas. Ante esto se planteó el juicio de revocatoria para que los bienes enajenados vuelvan en poder de la demanda, tuvo sentencia favorable pero ahora todo depende de lo que resuelvan las camaristas sobre la apelación.