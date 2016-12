Abogados y fiscales contribuyen a la mora judicial, afirma juez

La morosidad judicial sigue siendo uno de los principales problemas en los diversos fueros del Poder Judicial del Alto Paraná. Este año se asignaron varios jueces para agilizar los procesos penales, pero persiste la acumulación de causas. Según el presidente de la VI Circunscripción Judicial, los abogados y fiscales contribuyen en forma considerable a la mora judicial, por las reiteradas suspensiones de audiencias.

El presidente saliente de la Sexta Circunscripción Judicial de Alto Paraná, Isidro González admitió que hay un calendario excesivo, es decir, una cantidad considerable de causas acumuladas que están pendientes de resolverse. No obstante dijo que abogados y fiscales contribuyen a esta morosidad.

Explicó que en la generalidad de los casos, la mora en el fuero penal, no depende de los jueces de la etapa intermedia o el juez de la audiencia preliminar porque el Ministerio Público como organismo investigador solicita llevar a juicio oral y público todas las causas. Al respecto hubo reuniones entre autoridades del Poder Judicial y la Fiscalía para tratar sobre el tema. Refirió que las causas menores que pueden terminar por medio del procedimiento abreviado como el caso de los delitos, no amerita llegar a juicio oral y público.

“Esta mora no tiene necesariamente que ver con el Poder Judicial, sino también con los abogados litigantes y agentes fiscales que no asisten las audiencias. A veces tanto el abogado defensor con el fiscal piden la suspensión de la audiencia y debe ser reprogramada. Muchas veces se debe a los otros integrantes del sistema porque el juez siempre está. No necesariamente debe ser cargada a unos de los estamentos porque todos contribuimos muchas veces en que ello ocurra”.

Según el juez González, se ha avanzado mucho tanto en el fuero civil como en lo penal para poner fin a la mora judicial. Detalló que se realizó un proceso de depuración de causas y se finiquitaron 2.470 juicios que estaban en estado de caducidad y paralización.

“En lo penal teníamos solo dos tribunales de sentencia y ahora tenemos cuatro que están trabajando a marcha forzada, todos los días, con el propósito de poner al día el calendario”

Recordó además que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había dictado una acordada por la cual obliga al magistrado a apercebir a las partes e incluso adoptar las medidas establecidas en el código procesal penal contra los que reiteradamente faltan en las audiencias. “Ya se tomaron sanciones muchas veces y se ha remitido a la Fiscalía General del Estado para el control de la inasistencia de los fiscales. El fiscal general es quien debe sancionar a los agentes para que asistan a las audiencias y no suspendan por cualquier motivo”, finalizó.

DETALLES DE PROCESOS

Fuero Penal/Juzgado de Garantías

-Casos ingresados: 5.353

-Autos Interlocutorios de finiquito: 4.250

-Sentencia Definitiva: 227

Fuero Penal /Tribunal de Sentencia

-Audiencia para juicios orales: 1.290

-Juicios sustanciados: 565

-Juicios Orales fijados para el año 2016: 567

-Juicios Orales fijados para el año 2017: 216

-Sentencias definitivas en juicios orales públicos: 228

-Sentencias definitivas en juicios privados: 32

Fuero Civil/ Juzgados Civil y Comercial

-Expedientes ingresados: 7.976

-Auto Interlocutorios de Finalización de proceso: 2.904

-Sentencias Definitivas: 3.808

Fuero Civil/ Fuero de la Niñez y de la Adolescencia

-Expedientes ingresados: 3.470

-Sentencias Definitivas: 137

-Autos Interlocutorios de Finalización de proceso: 79

Fuero Civil/Justicia de Paz

-Expedientes registrados: 5.135

-Sentencias Definitivas: 2.497

-Auto Interlocutorio de Finalización de proceso: 1.298

OBS: Estadística desde enero del 2016 al 31 de octubre

del 2016

Informe de gestión

El presidente saliente del Consejo de Administración de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná, Isidro González, presentó ayer su informe de su gestión 2016. Aseguró que ejecutó el 96% de su presupuesto y que hubo varios avances en materia jurisdiccional. El acto fue en el salón auditorio del Tribunal Civil, de Ciudad del Este, donde participaron jueces y funcionarios.

Entre las gestiones que realizó durante un año, el juez González mencionó la conformación de nuevos tribunales, el reacondicionamiento de los juzgados penales, la habilitación de nuevos juzgados en los municipios del interior de Alto Paraná. Además, la conformación de una comisión de planificación estratégica, el fortalecimiento de la capacitación de magistrados y funcionarios con la realización de 78 eventos, la aprobación de la zonificación de los juzgados de Paz de la capital departamental, entre otras gestiones.

González cumple funciones hasta hoy, pues en su reemplazo fue nombrada la magistrada Rocío Gossen para el próximo año.