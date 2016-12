¿Donde recibimos el 2017?

Varios locales gastronómicos y de entretenimiento proponen dar la bienvenida al nuevo año en imperdibles fiestas. Bandas locales y de Asunción animarán la primera noche del 2017, para disfrutar con amigos o la pareja.

Época Show Bar: propone su fiesta Welcome 2017, para disfrutar de la última noche del 2016 en un divertido encuentro. Animarán la fiesta los Djs Fabián Gavilán, Niala Ruiz, y Diego Gavilán. El costo de las entradas anticipadas es G. 50 mil, y para más informaciones, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 0973-707-656 / 0973-530-913.

Inside: este local invita a su fiesta denominada Full Open Bar, despúes de la media noche. Animarán la fiesta los DJs Wirschke, con lo mejor de electro house, retrotón, latino y más. El costo de las entradas masculinas es G. 200 mil y las femeninas es G. 150 mil. El costo de los camarotes es G. 1.500.000 (10 entradas) y las mesas G. 800.000 (8 entradas). Para más informaciones y reservas,los interesados pueden comunicarse al teléfono 061-511-444.

Capitão Bar: también propone una divertida fiesta para mañana. Las oficinas están a la venta en Capitão Bar. El costo de las entradas para el sector Vip, desde hoy es G. 250.000 para los hombres, en tanto que para las mujeres es G. 150.000. El sector Vip Capitão (precio sin modificación), es G. 280.000 para los hombres, y 180.000 para las mujeres.

Kilkenny y Coyote: estos dos locales se unen para ofrecer una imperdible fiesta de Año Nuevo. Animarán el evento Rewind (Dance Rock); Ultra Groovy (Live Set); Maluma (Cover Oficial); Dj Pachelo (Retrotón). Será en Kilkenny, ubicado en Plaza Jesuítica. Las entradas están a la venta RED UTS. Para reservas e informaciones, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 0983-700-183/ 061-511-444 / 0983-150-000.

Rockzilla: para los amantes del rock, esta casa propone una imperdible fiesta. Subirán a escena las bandas: Sound Chekers (Asunción), No Chains (CDE), Sinapsis (CDE), Reacción Tardía (CDE). Interpretarán temas clásicos y actuales, tales como los de Led Zeppelin, Europe, Toto, Bon Jovi, Eric Clapton, The Cranberries, The Police, Joan Jett, AC DC, No Doubt, Kings of Lion, Pitty , Molotov, Amy Winehouse, Daft Punk, Bruno Mars, Magic, y más. El costo de las entradas es G. 20 mil, y para informaciones y reservas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 0973-117-868 y 0981-784-984.