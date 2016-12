El próximo año regirá el Presupuesto 2016

La Cámara de Senadores no logró el quórum necesario para dar entrada a la aceptación del veto total al Presupuesto 2017, resuelta en Cámara de Diputados. Con esto, el Presupuesto de 2017 será el mismo al de este año.

Colorados disidentes y opositores al Gobierno se ausentaron de la sesión convocada para la tarde de ayer en el Senado, con lo cual no se alcanzó el quórum legal para tratar la aceptación del veto total al Presupuesto General de la Nación 2017, que resolvió la Cámara de Diputados.

De acuerdo con los senadores oficialistas, con lo sucedido queda vigente de manera automática el Presupuesto 2016 para el próximo año. Desde el Gobierno se pretende que tras el receso parlamentario, previsto para marzo, se den ampliaciones presupuestarias que estaban previstas en el proyecto de Presupuesto para el 2017.

CARTES, EL ÚNICO RESPONSABLE

El senador Miguel Abdón Saguier refirió que la administración del presidente Horacio Cartes será la única responsable de que existan inconvenientes con el Presupuesto 2016 que se seguirá utilizando el año que viene. Afirmó que Cartes juega “una pulseada de niños”.

“Por ejemplo con el tema de los bonos, las obligaciones tienen que ser individuales y concretas. No se puede pretender que el presupuesto que se aplicó en el 2016 se haga lo mismo en el 2017”, criticó el senador liberal.

Advirtió que al amparo de este presupuesto no podrán contraer mayores compromisos, y que los que incurrieren en adquirir mayores gastos a los que pueden permitirse con el presupuesto “terminarán en Tacumbú”.

Agregó que, después de lo que pasó, considera que no habrá votos suficientes para la enmienda. No obstante, para el congresista queda demostrado que “ninguno de los movimientos del PLRA están exentos de la felonía (deslealtad, traición), de estas conductas contrarias a los intereses de la mayoría del pueblo paraguayo”.

En otro momento, sentenció que “el pueblo liberal no es un pueblo idiota. Sabemos que muchos juegan por intereses personales, y serán severamente castigados. Es difícil que vuelvan a ocupar un cargo partidario”, aseguró Saguier.