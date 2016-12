Mujer mutilada denuncia a fiscal por abandono

Magda Claudelina Benítez Vázquez (36), quien quedó con una pierna amputada tras un accidente de tránsito, dijo que fue abandonada por la fiscal Mónica Larroza, a quien acusó de estar implicada en el percance registrado el 31 de diciembre de 2015, sobre la ruta 2, a la altura del Km 131 de Coronel Oviedo, según informa el portal Oviedo Press.

Cuando salía a la ruta al mando de una moto, Benítez Vázquez fue atropellada por el vehículo en el que viajaba la fiscal Larroza con su esposo, el médico Alexis Álvarez y otros tres ocupantes.

Por su parte, Diego Guillén, abogado de Benítez Vázquez, dijo que extrañamente la fiscal de Coronel Oviedo, Lourdes Soto, caratuló la causa como “Alexis Álvarez por supuesto hecho punible de lesión”.

El abogado sostuvo que accedió a los circuitos cerrados de MOPC y de la estación de servicios situada en inmediaciones del lugar del accidente, y mencionó que en las filmaciones se le ve a Larroza al mando del automóvil. Además, indicó que los peritos determinaron que el automóvil circulaba a 120 Km/h cuando la velocidad máxima permitida en zonas urbanas es de 40 Km/h.

Por su parte la fiscal Larroza aseguró que ella no estaba al mando del vehículo y que no circulaba a 120 Km/h, dijo que iba a una velocidad no muy alta porque acababa de pasar una lomada, al tiempo de decir que el seguro del automóvil se hizo cargo del accidente.