San Miguel es el barrio más lindo de Franco

PRESIDENTE FRANCO. El barrio San Miguel ganó el concurso “Che barrio la Iporãveva”, el miércoles último. Los premios consisten obras que serán ejecutadas por la municipalidad franqueña. El acto se realizó en la plaza de la Libertad, con la presencia de los pobladores de los barrios participantes.

El primer premio que fue otorgado al barrio San Miguel, consiste en G. 150 millones, el segundo al barrio Tres Fronteras, que ganó G. 100 millones y el tercer puesto para el barrio Fátima, con un premio de G. 50 millones: Todo el dinero será destinado en obras en los barrios.

El intendente de Presidente Franco, Roque Godoy (PLRA) dijo que el concurso tuvo buen impacto en la ciudad, como la unión de los vecinos para el hermoseamiento y limpieza de las comunidades.

“Muy bien salió el concurso, es impresionante cómo las personas se esmeraron en limpiar su barrio, su calle, hermosear las entradas, pintar veredas, los vecinos se integraron. Los fines de semana se reunían para limpiar sus calles. Además, se concienciaron sobre no ensuciar sus calles. Se generó ese espíritu de pertenencia al barrio, no solo por el tema del premio sino por la integración de los ciudadanos”, expresó.

Sostuvo que la competencia estuvo muy reñida al momento de elegir a los más destacados, porque fueron variados los trabajos en cada comunidad participante.

“La idea es continuar con estos proyectos, incluso queremos hacer otro tipo de concurso no solo de limpieza, sino incluir otras cosas”, finalizó.