2016, un año difícil para el comercio

El 2016 fue un año bastante difícil para el comercio a causa de la fuerte recesión económica. Los empresarios tuvieron que ajustar los cinturones ante la crisis para poder cumplir con sus compromisos. El presidente de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este, Fidelino Díaz, refirió que el sector del consumo fue el más afectado con la disminución del 15 a 20%. Sin embargo, agregó que la problemática se ha convertido en una oportunidad, ya que la situación los obligó a ser más creativos y a buscar nuevas formas de negocios.

El titular del gremio explicó que el comercio en general ha sufrido una recesión importante, no solo en Paraguay sino a nivel regional y que el sector del consumo ha sido uno de los más afectados con una disminución del 15 a 20%. “A nivel país ciertos sectores han crecido, pero hay otros como el minoritario y el consumo masivo que están sufriendo bastante”, dijo.

Agregó que muchos de los socios del gremio tuvieron que reducir costos para cumplir con los compromisos a fin de mes y que ese ajuste derivó en la disminución de la mano de obra.

Sin embargo, el empresario dijo que el problema de la crisis regional está trayendo oportunidades porque muchas empresas se están instalando en el país. Refirió que el comercio de triangulación de compraventa es un factor muy importante de Ciudad del Este, pero que se debe empezar a cultivar otros tipos de fuentes de trabajo más estables para la zona.

Recordó que siempre se ha dependido de la venta al turista brasileño y señaló que ese modelo irá decayendo. “Nosotros los empresarios tenemos que cambiar nuestro chip, diseñar nuevos modelos de negocios”.

Esta situación también ha sacudido a muchos comerciantes que se encontraban cómodos. “Esta crisis te sacude, te obliga a ser más creativo a buscar nuevas formas de hacer negocios, nuevas oportunidades”, sostuvo.

Por otra parte se quejó de la intención del gobierno de aumentar los impuestos. “Estamos muy preocupados porque están queriendo aumentar el tema de los impuestos y desde la Cámara de Empresarios nosotros decimos no al aumento. Sentimos que el gobierno ataca a aquellos que cumplimos con los impuestos y hay muchísima gente que hoy no está pagando y con esas empresas el Estado es bastante permisivo”, reclamó.

Agregó que no estuvieron de acuerdo con el aumento del salario mínimo anual y calificó de populista la acción del gobierno.

“Nosotros estábamos conformes con el sistema antiguo porque creemos que esta nueva forma de salario va a inflacionar la economía y por ende el beneficio real que busca el gobierno no va a llegar al trabajador. Creemos que es una acción populista momentánea”.

Según la Cámara de Empresarios, para que el dinero tenga mayor poder adquisitivo la verdadera solución debe provenir desde el gobierno, haciendo que las instituciones del Estado sean más eficientes. Díaz dio como ejemplo la situación del IPS, cuyo seguro están obligados a pagar y que finalmente no sirve a los usuarios, por lo que luego deben contratar un seguro privado. Los mismo ocurre con la educación. “Si querés una buena educación para tus hijos tenés que llevarles a un colegio privado, entonces, lo que nosotros pensamos es que el gobierno en vez de estar aumentando los impuestos, tendría que gestionar mejor sus instituciones”. Añadió que no se puede depender del Estado para acceder a ciertos recursos básicos, por lo que se debe contratar al sector privado. “Eso hace que nuestro dinero cada vez valga menos, con el aumento del salario no se va a solucionar. El gobierno tendría que mejorar su gestión, eso brindaría soluciones”, mencionó.