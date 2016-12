Lectores de Vanguardia eligieron a sus personajes destacados del año

Los lectores del Diario Vanguardia eligieron a sus personajes favoritos del año 2016. La nominación se realizó en nuestro Facebook y luego se sometió a una votación en la página web. Luchadores sociales, políticos y grupos de solidaridad encabezan la lista. En total votaron 936 personas.

La encuesta dirigida a los lectores de la versión digital para elegir a la persona o institución más destacada del año dio como favorita a Alison Anisimoff, quien obtuvo 212 de los 936 votos, es decir, el 23% del total. Anismoff es empresaria del rubro de transporte público y encabezó una serie de manifestaciones en mayo pasado. Fue tras anunciar que la empresa de su familia, Santo Domingo, fue perseguida por la intendente Sandra McLeod de Zacarías. Meses después, la firma perdió dos de sus tres itinerarios en un proceso licitatorio. Habría asegurado que la licitación fue direccionada a favor de otras empresas.

Anisimoff dijo que no esperaba ser seleccionada por los lectores, considerando que fue nominada con varios otros protagonistas de trayectoria e incluso con manejos de muchos recursos como los políticos. No obstante refirió que desde que empezó a hacer los reclamos contra la administración municipal recibió el apoyo de muchas personas. Recordó que inició las manifestaciones cuando su padre le dijo que ya no podrían seguir callando los manejos a los que eran sometidos.

“Tomé a la palabra de mi padre e inicié los reclamos, primero en las redes sociales y luego en las calles con las manifestaciones contra las elecciones, la intervención. Allí ya se sumaron muchas otras organizaciones sociales. Cuanto más luchábamos, más eran las represalias contra la empresa de mi familia”, expresó.

La empresaria durmió seis días en la calle e hizo huelga de hambre. Durante las movilizaciones fue atropellada por dos policías de la montada y agentes del GEO. “En una de las manifestaciones me pegaron y Aida Molinas me mostró un cuchillo. Fueron mucho más allá de los controles, a mi marido le asaltaron tres veces. Todas las veces buscaban golpearme siendo que nunca avancé para agredirle a nadie, pero me defendía”.

Ante esto su padre le pidió que atenúe los reclamos y asegura que hoy en día no se animaría a hacer todo lo que hizo. “En ese momento no pensé en las secuencias y pudo haber pasado a mayores. Presumo que esta gente (la familia Zacarías) es capaz de cualquier cosa”, agregó.

En segundo lugar de las votaciones quedó el diputado nacional, Ramón Romero Roa con 194 votos, que significa el 21%; en tercer lugar la intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod Zacarías, con 120 votos correspondiente al 13%. En tanto, el cuarto lugar fue para el abogado Paraguayo Cubas con 103 votos, el 11%; y con el mismo porcentaje quedó el Hospital Los Ángeles.