“Uno puede llegar a lo que se proponga, con o sin apoyo”, aseveró Derlis Ayala, atleta paranaense que puso a Paraguay en los Juegos Olímpicos de Río, luego de casi tres décadas.

“Hay que luchar y luchar las veces que se pueda, intentar siempre. No se pierde nada por soñar y querer ser grande. Uno siempre debe buscar sus sueños, cueste lo que cueste”, añadió.

Considera que el gobierno debería apoyar al deporte y no esperar clasificaciones para actuar.

Al evaluar la temporada que expira, dijo: “Para mí fue muy especial estar en Río 2016, porque fue un paso importante en mi carrera y me hace soñar estar en dos Juegos Olímpicos más”. Lamentó que no haya estado a su plenitud para mejorar su marca, debido a una lesión que sufrió luego de la obtención de la clasificación.