Incertidumbre

El inicio de un nuevo año suele ser una ocasión para los deseos de bienestar y prosperidad. Esperamos de hecho fervientemente que el 2017 sea mejor que el año anterior. Sin embargo, se sabe que los acontecimientos no se producen de forma aislada y de cierta forma nuestro pasado define nuestro futuro. Así, mucho de lo que nos puede deparar el nuevo año, ya está condicionado por las determinaciones adoptadas en el año fenecido.

En ese sentido, salta a la vista que nos espera una vez más un año político en el que nuevamente primarán las disputas de grupos de intereses, persiste el proyecto reeleccionario, aunque la percepción sea que existe un rechazo generalizado, hacia esa figura, sobre todo por los mecanismos que pretenden implementar para llevarlo adelante.

A nivel regional no podemos esperar mucho, pues se nota que nuestros dirigentes se pasan la mayor parte del tiempo mirando Asunción ignorando la dolorosa realidad regional. Todos están expectantes de lo que decida el presidente Cartes, en definitiva pendiente de las determinaciones que se cocinen en la capital.

El hecho positivo del 2016 fue precisamente que la sociedad en general está alejada de la política enmarcada en proyectos y emprendimientos que no dependen de los vaivenes de la politiquería. Este año puede ser entonces el tiempo propicio para la consolidación de los nuevos actores emergentes de la sociedad altoparanaense.

Corresponde pues a la sociedad civil la tarea de acompañar e impulsar los procesos de cambio sin perder de vista los acontecimientos nacionales, pues a pesar de todo, quienes realmente sufren y pagan las consecuencias de las malas políticas y las malas decisiones es el ciudadano común. Los logros y el bienestar de nuestra gente dependerán de los esfuerzos individuales y colectivos. No será fácil, pero nuestra sociedad ya demostró que puede avanzar y crecer en medio de las dificultades.