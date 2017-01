No será un año económico fácil, y recomiendan mucha cautela

El 2016 fue un año complicado para la mayoría de los sectores por la recesión económica. A pesar de esto muchos sobresalieron gracias a la innovación. Los empresarios afirman que las ventas de fin de año sirvieron para cubrir deudas. Para este 2017, el panorama no es muy alentador, por lo que se recomienda mucha cautela. El economista Daniel Pereira detalló las perspectivas para este nuevo año.

¿Cuál es la perspectiva para la economía local, en el 2017?

En cuanto al comercio de frontera no es tan alentador, no se espera un crecimiento o mejora en el microcentro. En el gobierno de Donald Trump, quien asume en este enero, se prevé una apreciación importante del dólar con respecto a todas las monedas del mundo. Una de las políticas que va aplicar es el aumento del gasto público en inversión de infraestructura y eso va generar inflación. A consecuencia, la reserva federal ya está alzando su tasa de interés. Significa que los 23 bancos centrales de los Estados Unidos van a sacar dólares de circulación y eso hace que sea más apreciado con respecto a otras monedas del mundo. En este caso, también afectará al real, y como todos los productos que se venden en el microcentro de Ciudad del Este son importados y comprados en dólar, los precios también se fijan en esta moneda. Un dólar más significa, para los brasileños, que las mercaderías serán más caras y que gastarán más reales.

¿Persistirá la crisis en el Brasil?

Se espera que aumente solo 1% el Producto Interno Bruto (PIB) del Brasil, este año. Esa perspectiva tampoco es alentadora, crecer 1% es muy poco. Significa que la situación económica en el Brasil seguirá igual. Por lo tanto, tener un dólar alto y una economía brasileña estancada no es nada alentador en el microcentro. Tal vez permanezca en esta situación durante todo el 2017.

¿Y en los demás sectores?

Para los demás sectores del comercio tampoco hay un buen panorama, pues pese a que la economía paraguaya tendrá un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el efecto del crecimiento de la macroeconomía no se siente en la población. Por una política neoliberal de Horacio Cartes, los bancos y el sector financiero no tendrán mucho crecimiento, dado que subirá el tipo de interés. Esto significa que no habrá tanta inversión, ya que para invertir, los empresarios necesitan que el tipo de interés este bajo. Gran parte de los negocios en los últimos años en Ciudad del Este estuvo movilizada por el sector inmobiliario que ahora está bastante parado debido a la disminución del comercio.

El sector comercial en sí no tendrá el crecimiento que la gente espera, existen áreas importantes que están paradas. El comercio en sí seguirá como está. El sector agro también está pasando por una crisis, por lo tanto no se visualiza un crecimiento importante para el 2017, porque no hay buen precio de los commodities.

Las industrias son las que están funcionando relativamente bien. En educación y salud privadas existe un crecimiento relativo. En el rubro salud privada es debido a la precariedad del servicio público. Por ejemplo, las universidades privadas tienen más alumnos brasileños, pues el costo aquí es menor.

¿Qué acciones conjuntas y qué acciones individuales deben tomar los empresarios y las autoridades para tener un buen año?

Lo que se sugiere es ser cautelosos desde el punto de vista financiero. No empezar a hacer inversiones como en edificios, porque hay poca demanda. Lo que se podría ver es la reconversión de Ciudad del Este, trabajar con todos los sectores. La reconversión que se está dando ahora apunta a beneficiar sectores más poderosos, mientras que los más pequeños están quedando afuera. Sería importante que las autoridades tomen cartas en el asunto para que se pueda consensuar con todas las áreas. Se necesita revitalizar el comercio del centro, pero ya apuntando a otros productos, para que sectores como el los taxistas puedan ser beneficiados. El Estado debe imponer presencia protagónica. Se recomienda instalar una mesa de diálogo y hacer una reconversión que pueda incluir a todos, porque como se está proyectando, habrá muchos excluidos del microcentro.

¿Cuáles serán los meses más difíciles y qué se debe hacer para afrontarlos?

Generalmente para nuestra ciudad es entre enero y febrero, ya que en fin de año, la gente gasta la mayor parte de su ingreso y en enero no se vende nada. En febrero empieza el movimiento y recién en marzo sube un poco más la venta. Lo que se debe hacer para afrontar eso es cuidar lo que se juntó en estos meses, como el aguinaldo y otros ingresos, y así cumplir las obligaciones en enero y febrero.

¿En las economías individuales y de familias, qué se recomienda para no llegar a un endeudamiento desmedido?

En los últimos dos años hemos visto en nuestra ciudad y en las vecinas, que se venden terrenos y casas. Las familias de la región tenían un elevado nivel de consumo, eso significa un gasto mensual importante. Entonces, los que tenían un ingreso importante tenían también un gasto elevado. Cuando bajaron los ingresos, bajó el comercio y todos los sectores de la economía, y muchos no se ajustaron a tiempo los cinturones. Empezaron a tener más gastos que ingresos. Lo que se recomienda es no entrar en un consumismo excesivo, ser cautelosos con los gastos y adecuarse a los ingresos. Una familia debe hacer su planificación para evitar problemas económicos.