Se debe apostar al turismo interno para mejorar las ventas, afirman

En el último día del año las ventas en el microcentro de Ciudad del Este disminuyeron en un 50% en comparación a las compras de Navidad, según refirió uno de los trabajadores de la vía pública, Javier Miranda. Este insistió en la necesidad de proyectar trabajos coordinados entre las autoridades y los comerciantes. Propone impulsar el turismo interno como forma de dejar la dependencia de los países vecinos.

Miranda refirió que en las últimas dos semanas se tuvo un repunte de las ventas, en comparación al año pasado, pero que el sábado disminuyó a la mitad, referente a las compras para la Navidad. Los productos con más demanda fueron las ropas, juguetes, electrónicos y equipos de informática.

“Los turistas solo hacían recorridos y no compras. Eran más paraguayos los que hicieron sus compras, pero eran pocos. Las ventas bajaron bastante, casi en un 50% en comparación al año pasado. En las últimas dos semanas hubo más movimiento que la semana pasada, es esperanzador, a pesar de lo poco que hicimos como dirigentes gremiales y autoridades, casi nula es la inversión para mejorar el turismo”, manifestó.

El comerciante enfatizó en que un trabajo intenso en el turismo interno podría levantar la crítica situación en que se encuentra el comercio esteño, de esta forma crear su propia clientela y no depender de lo que ocurra en los países vecinos, como Argentina y Brasil.

“Hay muy poca comunicación entre las autoridades y nosotros. Cada uno fue por su lado, nosotros los gremialistas estamos casi en la misma situación, cada uno por su lado, pero si nos unimos, esta ciudad se va a levantar, hace mucho que teníamos que recuperar el turismo interno, no depender del buen humor de los vecinos”, aseveró.

Comentó que todo depende de los comerciantes y autoridades, pero que estos últimos deben conocer más sobre la verdadera situación del microcentro, porque son pocos los que saben de las necesidades de los trabajadores.

“No hay una iniciativa de ellos (autoridades) y si la presentamos, ellos no le dan importancia, porque somos uno o dos gremios que estamos insistiendo en levantar las ventas y vuelvo a reiterar, que esta ciudad necesita una alternativa”, expresó.

Añadió que desde el 2012 la ciudad tiene ese receso económico, especialmente por los controles fronterizos, que afectó mucho por la dependencia hacia los países vecinos, por ello urge trabajar en el turismo interno, insistió Miranda.