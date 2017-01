Se prevé año de crisis política y de última oportunidad electoral para los Zacarías

El 2017 será un año de crisis política debido a las internas partidarias, con miras a las elecciones generales del 2018, los intentos de concertaciones y las amenazas de violaciones a la Constitución Nacional, vaticinó David Riveros, presidente de Reacción Paraguay, organización que lleva a cabo acciones en CDE en búsqueda de transparencia. Dijo que las figuras independientes se vieron desgastadas el año pasado por falta de estrategia política. Llamó a la ciudadanía a estar atenta para evaluar de dónde los candidatos adquieren los recursos para las campañas proselitistas. Opinó que la familia Zacarías tendrá en estas elecciones su “última” oportunidad electoral, al alegar que estos “tambalean”.

¿Cómo se avizora el año político en el Este?

El 2017 se definirá por la crisis política relacionada a las internas partidarias, a los intentos de alianzas y coaliciones, a los momentos y espacios que resultarán de estas dinámicas tanto para la participación de la sociedad civil como para el sector privado. La percepción de la alta inseguridad, la falta de empleos dignos, la concentración de la riqueza y las movidas inconstitucionales de nuestro gobierno van a establecer el marco de inestabilidad perfecto para que los futuros candidatos se alimenten de la melancolía. Es decir, probablemente escucharemos promesas de volver a mejores tiempos, de supuestos valores perdidos que debemos recuperar, de crear fuentes de trabajo sin tener un cómo y cuándo para todas estas preguntas. Pero los políticos van a utilizar eso y más.

¿Qué tipo de exigencias debe presentar la ciudadanía y en qué engaños no debería caer?

Es un momento crítico para que la ciudadanía sea estratégica y pueda cosechar algunos avances. Épocas de elecciones son épocas en las que políticos, por interés propio, al menos aparentarán que escuchan los pedidos. Como el Alto Paraná es el segundo departamento con la mayor cantidad de ciudadanos empadronados del país, posiblemente veamos mucha inversión en obras de infraestructura como forma de atraer-comprar la percepción y los votos de la ciudadanía esteña.

Si la ciudadanía no se deja engañar por promesas al aire y empieza a cuestionar de dónde saldrán los recursos para desarrollar los proyectos de las promesas, podremos desarticular el movimiento oficialista. Por ejemplo, ¿cómo podrá prometer más trabajo y desarrollo quienes hace 15 años no lo han hecho y que abiertamente hacen préstamos bancarios para pagar cosas tan básicas como el salario de sus funcionarios? La ciudadanía no debe caer en el engaño del ladrillo, la comida y el asfalto. Calles asfaltadas no significan progreso. Nuevos hoteles en la ciudad no significan progreso. Alimentación en las escuelas es una obligación y no un regalo. Y si la gente cree que esas cosas implican progreso, que cuestionen: ¿progreso para quiénes?

¿Qué papel juegan las figuras políticas independientes de CDE?

En Ciudad del Este creo que las nuevas figuras políticas, incluyendo a las figuras independientes, no han sido capaces de iniciar procesos más allá de las críticas. El oficialismo los ha agotado con la vieja trampa del desgaste. La oposición en nuestra Junta Municipal fue sonora, pero no estratégica. No tuvieron un plan de incidencia y se dejaron llevar por las pasiones y los momentos. Eso le facilitó al oficialismo debilitar potenciales opositores para las internas o para las elecciones.

Los independientes, ¿se destacarán, así como lo hicieron en las elecciones municipales de CDE?

La mayoría de la gente entiende que los de siempre no han demostrado merecer su confianza, pero la mayoría de la gente no vota. Los candidatos independientes se han desgastado y los oficialistas los han expuesto como incapaces. De nuevo, la oposición local pudo hacer mucho más y la ciudadanía les dio mayoría en la Junta Municipal, pero como las emociones los guiaron en vez de la estrategia y la razón, tuvieron muchos tropezones y quizás frustraron a buena parte de su electorado.

¿Podrá la oposición contra el oficialismo, caso sigan juntos zacariísmo y cartismo?

Yo creo que la ciudadanía puede contra cualquiera. Ahora bien, otra cosa es hablar de la oposición política que se formó. Cada uno de ellos tiene sus naturales intereses políticos y/o partidarios. Entonces, las dinámicas que surjan en esas negociaciones inherentes a mantener una alianza, eso, definitivamente, es lo que temo que sea difícil mantener. La debilidad de la oposición no es su falta de recursos frente a alianzas como la de Cartes-Zacarías, sino cómo mantener la unidad en oposición y cómo articular estrategias de incidencia que puedan representar victorias contundentes a corto plazo que vuelvan a energizar a una ciudadanía que está cansada de tomar las calles sin conseguir resultados. La oposición siempre quiere expulsar intendentes como primera medida. Se olvida que puede llegar a eso con pequeñas victorias que retornen el vigor y el optimismo de la ciudadanía. Es muy tonto ir al todo o nada contra toda una estructura. Mucho mejor es golpear los pilares de esa estructura, debilitarlos y luego destruirlos. Pero eso requiere estrategia, análisis, inteligencia y un buen termómetro de la realidad de la ciudadanía. Lo que vemos con los cintarazos y las manifestaciones sin objetivos a mediano plazo es el dominio de las emociones y la frustración a la hora de accionar en oposición al oficialismo.

¿Quiénes están debilitados para las próximas elecciones tras los episodios políticos del 2016?

Todos los partidos tradicionales se han debilitado y esto es tendencia a nivel internacional. Lo que nos parece “poder” no es más que la inversión cada vez mayor de recursos para movilizar las cada vez menores bases de afiliados fanáticos. Entonces eso nos parece “poder”. Pero si lo pensamos bien, el hecho de que deban invertir cada vez más para poder lograr resultados es un claro indicador de debilidad. La forma en la que se utilizan los recursos durante las campañas políticas es otra cuestión que merecería su propio ensayo. Antes se decía: “hay que entrar a la política sin ser de movimientos político-partidarios”. Con eso quisimos demostrar que los outsiders son legítimos y que podrían lograr cambios. Pero nos olvidamos de que incluso los outsiders se ven forzados a jugar dentro de la estructura tradicional en la que se hace política. Sin acompañamiento ciudadano, se ven lanzados en medio de lobos y ni siquiera tienen cómo defenderse. Eso pasó. Es una pregunta abierta cómo reaccionarán los nuevos líderes independientes luego de ver cómo se han frustrado y limitado a los independientes electos durante las municipalidades.

¿Desestabilizarán a la administración de Justo Zacarías y Sandra McLeod las internas?

No sugerí eso. Pero creo que es evidente que el Partido Colorado va a tener su desafío para encontrar la chapa presidencial (asumiendo que la Constitución se respete y no haya enmienda). Los Zacarías van a seguir siendo interesantes para cualquier candidato colorado a la presidencia mientras mantengan el espejismo de que pueden movilizar y asegurar los votos de una gran cantidad de colorados. Los Zacarías saben eso, por lo que seguro van a apostar al todo o nada en las presidenciales para aprovechar esta última ventana de oportunidad electoral.

¿La última oportunidad electoral?

Ellos son conscientes que tambalean y por eso mismo van a esforzarse para demostrar vitalidad y poder, para que sigan siendo temidos y considerados. Porque si no aseguran su ticket ahora, no hay seguridad de que el mismo apellido siga en la Municipalidad de CDE para el 2020. Se nota que hay una apuesta en el concejal Alejandro Zacarías, pero a menos que este último tenga un cambio considerable en su accionar, no creo que consiga los votos necesarios. Pronosticar es un oficio muy malo y en política los vientos cambian demasiado rápido. En cinco años el autoritarismo puede estar nuevamente en auge, los vientos internacionales así lo sugieren, pero también puede ser lo opuesto si la ciudadanía reacciona más allá de las urnas.