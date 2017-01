Alertan sobre zika a embarazadas

La directora general de Vigilancia de la Salud, Águeda Cabello, explicó que nuestro país se encuentra actualmente en una situación estable respecto al dengue, pues no existe un incremento importante de febriles. Sin embargo, aseveró que existen personas que presentan ronchas, ante la circulación del zika.

En ese sentido, agregó que el Ministerio de Salud Pública insiste en la conciencia de la población respecto a las acciones preventivas. La característica principal del zika es que aparecen primero las ronchas antes de la fiebre, e incluso puede no presentarse la fiebre, aunque el cuadro clínico también es muy similar al dengue.

“Hay circulación activa de zika, existe un riesgo sobre todo muy importante para las embarazadas, lo que puede producir defectos congénitos en sus hijos. Insistimos en que hagan su control prenatal, que usen repelente, preservativo con sus parejas y que, a la menor aparición de ronchas, aún sin fiebre, consulten inmediatamente y que se hagan los estudios para zika”, apuntó Cabello.

Sostuvo que existen varios problemas que contribuyen a los elevados índices de infestación larvaria, citando por ejemplo la recolección de basura y los criaderos naturales en las viviendas.

En cuanto a la fumigación, explicó que es una buena estrategia pero elimina solamente a los mosquitos adultos, no así a las larvas.

“Eliminamos los mosquitos adultos con la fumigación pero para mañana esas larvas ya son nuevamente mosquitos adultos. Por eso solo la fumigación es insuficiente, hay que hacer las dos cosas”, puntualizó.