Escasez de sangre tipo cero negativo

Los responsables del Centro de Hemocomponentes, del Banco de Sangre del Hospital Regional de Ciudad del Este, manifestaron que durante las fiestas, no hubo falta de volumen de sangre, gracias a los trabajos de captación de donantes previos a las festividades.

Sin embargo, se mostraron preocupados por la escasez del grupo sanguíneo RH negativo, por la alta demanda que se tiene en los puestos sanitarios. Ante esto, los trabajadores de blanco piden a los portadores de este tipo de sangre acercarse a los puestos de salud para la donación voluntaria, que puede beneficiar a varias personas.

Los requisitos para donar sangre son: ser mayor de 18 años y menor de 65, que esté en buenas condiciones de salud. Las mujeres deben pesar más de 50 kilos y los hombres 55. No haber tenido Hepatitis después de los 12 años, no estar embarazada, ni lactando a menores de 6 meses.

En el caso de los que usan piercing o tatuajes: un año después de su realización, no haber ingerido licor con un mínimo de 24 horas, haber dormido por lo menos 4 horas en la noche anterior y haber consumido algún alimento en las últimas 4 horas (preferiblemente 60 minutos antes de la donación).