Alto Paraná, entre los que tienen tasa alta de homicidio

Alto Paraná es uno de los departamentos con la tasa de homicidio más alta del país, según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay y la Universidad Nacional de Pilar (UNP). Además, revela que a nivel nacional existe un descenso de la criminalidad, pero existen regiones en donde aumentaron los hechos delictivos. La investigación presentada bajo el título de “Crimen, prisión e Inseguridad” señala que los cincos departamentos fronterizos con Brasil como Alto Paraguay, Concepción, Amambay, Canindeyú y Alto Paraná son los que tienen las tasas más altas de homicidios dolosos del país. Las cifras son similares a los países más inseguros del continente como El Salvador, Honduras, Guatemala y Brasil.

Igualmente indica que a nivel nacional existe un descenso de la criminalidad, pero existen regiones en donde aumentaron los hechos delictivos, principalmente, en las zonas de mayor densidad poblacional como Asunción y Central. Además, en algunos departamentos con presencia de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), como San Pedro y Amambay. En Asunción, entre 2014 y 2015, la tasa de homicidios aumentó 13,4 % y en Central, entre 2012 y 2015, creció 11%.

Otro fenómeno llamativo reflejado por la investigación es que la sensación de temor ante la inseguridad sigue afectando fuertemente a la población paraguaya. Se ubica entre una de las más temerosas de la región, pues un 65% de su población cree que vive en un país cada vez más inseguro.

En el sentido contrario los departamentos no fronterizos con Brasil mantienen índices de seguridad similares a los países más seguros de la región como Argentina, Uruguay y Chile. El departamento más seguro, al menos en los últimos seis años, es Ñeembucú con cifras cercanas a los países europeos.

Igualmente, la investigación destaca que a pesar de las reformas normativas del sistema penal, en los últimos 17 años, aún no se ha podido poner en vigencia en el país, la garantía del juicio previo. La prisión preventiva sigue siendo utilizada como pena anticipada.

El documento sostiene que el Poder Judicial y el Legislativo implementan una política criminal de mano dura para el control de la delincuencia que, conforme a los datos de esta investigación, no son eficaces para la disminución de la delincuencia en Asunción, ni en el departamento Central, así como en otras regiones del país.

La investigación señala además que para obtener resultados positivos en el combate a la delincuencia se debe apostar a políticas de inclusión social, certeza jurídica, disminución de la impunidad y al control constitucional de la selectividad punitiva.