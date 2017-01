En CDE no aumentan costos de registro

La Municipalidad de Ciudad del Este anunció que no incrementará los costos por las gestiones de registro de conducir, tal como resolvió la Asociación de Municipalidades de Alto Paraná (AMUALPA). En un comunicado, la comuna refiere que el aumento no se puede aplicar debido a que no fue tratado en la Junta Municipal. Esto hace inviable que la ordenanza que autoriza el incremento empiece a regir.

Mirtha Gómez, jefa de la división chapas y registros de la comuna, dijo que mañana se realizará una reunión en AMUALPA para tratar esta situación, debido a que el incremento resuelto entre los municipios del Alto Paraná es considerado excesivo por la ciudadanía. Además, aseguró que resulta imposible su aplicación ante la falta de la normativa en cada distrito.



Mediante una resolución se ha incrementado los costos para el registro de conducir en todos los municipios de Alto Paraná. Los nuevos costos según Amualpa son, el de categoría profesional A, G. 500.000; categoría profesional B Superior, G. 500.000; Categoría profesional B, G. 350.000, categoría profesional C G.350.000; categoría particular G. 300.000 y categoría motociclista, G.150.000. El aumento de los costos habría generado muchas quejas de los motoristas y la comuna esteña resolvió mantener los montos.