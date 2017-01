Godoy dice que falta interés del Brasil para inicio de obra del segundo puente

El intendente de Presidente Franco, Roque Godoy (PLRA), aseguró que hace falta voluntad del presidente brasileño, Michel Temer, quien debe dar la orden de inicio para la construcción del segundo puente sobre el río Paraná. Adujo que las trabas referentes al aspecto ambiental ya fueron superadas, pero que a la fecha no sabe por qué el gobierno del Brasil no autoriza el arranque de los trabajos. Aseguró que del lado paraguayo todo está listo.

“Dependemos del gobierno brasileño, porque el trato fue que iban a financiar la obra. Hace falta voluntad por parte de ellos”, expresó el intendente franqueño, al referirse al ejecutivo país.

El jefe comunal sostuvo que aguardan la autorización del gobierno del Brasil para iniciar la construcción de la estructura. Indicó que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, había anunciado que en diciembre pasado iniciarían los trabajos, pero ello finalmente no ocurrió. Hace algunos meses, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), prohibió la construcción de la pasarela por el impacto ambiental que acarrearía y que conllevaría la destrucción de uno de los lugares paisajísticos no explotados por el vecino país. Varios grupos de ambientalistas presentaron su objeción por el sitio elegido para la obra. Sin embargo, Godoy aseguró que dicho obstáculo ya fue superado y que únicamente se aguarda la orden de inicio del gobierno.

Asimismo, dijo que espera que en el 2016 la obra se concrete, dado que del lado paraguayo ya se hicieron todos los trámites. Sostuvo que ya está liberada la que será la zona primaria y que el gobierno nacional cuenta con los recursos para financiar las obras complementarias que se necesitan para acceder al nuevo puente desde Presidente Franco.

ADJUDICADA EN 2014

El consorcio Construbase-Ciudade-Paulitec, fue adjudicada en el 2014 para la construcción del segundo puente entre Presidente Franco y Foz de Yguazú, pero hasta la fecha los trabajos no empezaron. Varias fechas de inicio de las labores fueron dadas desde entonces por las autoridades, pero no se hicieron realidad. La pasarela tendrá un costo de unos 233,6 millones de reales.