Orillas del Paraná, una concurrida trampa mortal donde no existe ningún control

Las orillas rocosas del caudaloso río Paraná son una trampa mortal para los que desconocen o no dimensionan el peligro, aseguran los habitúes del lugar. A esto se suma que no existe ningún tipo de control por parte de las instituciones públicas para inspeccionar el sitio sumamente concurrido los fines de semana y feriados. El lunes último falleció una pareja tras el derrumbe de una piedra sobre la que se estaban tomando fotografías en el paradisíaco lugar.

“Nadie que conozca este lugar se anima a subir sobre las rocas, porque se sabe que puede derrumbarse con facilidad”, aseguró César Aquino, domiciliado en el Km 7 Monday de Presidente Franco, quien frecuenta el lugar para pescar. Fue al referirse a la pareja de novios conformada por Mara Arriola (18) y Óscar Daniel Barreto (24), quienes el lunes subieron a una pendiente llena de enormes rocas a orillas del Paraná para tomarse fotografías, cuando la piedra de unos 1.000 kilos, sobre la que se pararon, se desprendió y cayó sobre ellos. Ocurrió en el barrio San Miguel de Presidente Franco. Aquino opinó que los fallecidos son de otras zonas de la ciudad y que desconocen que las piedras se desprenden en cualquier momento. Asimismo, dijo que en las aguas del río varias personas ya perdieron la vida por la profundidad y el fuerte caudal.

El sitio tiene una masiva concurrencia de personas los fines de semana y feriados, por los atractivos del paisaje y sus aguas, pero no existe ningún control por parte de las autoridades municipales para preservar la seguridad de los bañistas.

NO HAY CONTROL

El intendente de dicho distrito, Roque Godoy, admitió que no designó ningún funcionario para preservar la seguridad de las personas que concurren al sitio. Godoy insistió en que el lugar es sumamente peligroso y que constantemente se escuchan casos de ahogamiento. El jefe comunal prometió que tomará medidas al respecto para evitar la pérdida de más vidas.

LUGAR SUCIO Y OLVIDADO

Las orillas del Paraná en la mencionada zona, al igual que el atracadero del barrio Remansito de Ciudad del Este, ubicado a unos metros del lugar de la tragedia, se encuentra repleto de basura a causa de que las personas arrojan sus desperdicios a los arroyos. El gobierno de Horacio Cartes, a través de su asesor, José Ortiz, junto con el gobernador Justo Zacarías y la intendente Sandra McLeod de Zacarías, habían anunciado con bombos y platillos la construcción de un polo turístico en el lugar, pero el proyecto fue dejado al olvido.