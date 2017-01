Queja generalizada contra suba de precios de registros de conducir

Pobladores de distintos distritos del Alto Paraná se quejaron de las altas tasas que deben pagar en concepto de expedición de registro de conducir, primera vez y renovación. Los costos fueron unificados por decisión de la Asociación de Municipalidades del Alto Paraná (Amualpa) y entraron a regir desde el inicio de este año. Los precios van desde G. 150 mil a G. 500 mil.

Sobre la situación, consultamos con el vicepresidente de la Amualpa, Mario Noguera (PLRA), intendente de Juan Léon Mallorquín, quien indicó que la unificación de los precios se aprobó durante la reunión del gremio en Santa Rita, en agosto pasado, donde unos 18 intendentes estuvieron presentes.

“Con el intendente de O’Leary fuimos los únicos que nos opusimos a eso, porque conocemos nuestra comunidad y sabemos que nuestra población es de gente humilde, no podemos pedir precios tan elevados, no podemos meterle a todos en la misma bolsa”, se quejó.

Sostuvo que en la ocasión por mayoría de votos se aprobó la unificación y que por ahora con las quejas de parte de los ciudadanos, propuso a la Amualpa una sesión extraordinaria para discutir la situación.

“Para las grandes ciudades de repente no es muy caro, pero para un agricultor si va a ser. Pero por autonomía los municipios creo pueden cobrar lo que quieran, nadie pues nos puede obligar a eso, por eso es necesario clasificar las categorías de los municipios. Como representante de un municipio humilde no estoy de acuerdo en eso y no sé si voy a acatar. Cada uno conoce a su municipio y ¿para qué somos autónomos si al final nos van a imponer esto?”, reclamó.

Así también, intentamos comunicarnos con el presidente de la Amualpa e intendente de Iruña, Justo Gamarra (ANR), pero no contestó a las llamadas.

LOS PRECIOS

Los nuevos precios que entran a regir son: registro de conducir para vehículos, categoría profesional A G. 500 mil, profesional B G. 350 mil, profesional C G. 350 mil, y particular G. 300 mil. En tanto los motociclistas pagarán G. 150 mil.