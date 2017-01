Rojas dice que pese a auditoría no hay forma de confirmar desvío de fondos

El intendente Rubén Rojas (ANR) dijo que no hay forma de confirmar un desvío de fondos desde el departamento de recaudación de la Municipalidad de Hernandarias, puesto que “no hay rastros”. Esto pese a que se llevó a cabo una auditoría en dicha dependencia. Se presume que un desfalco habría causado la reducción de los ingresos en la institución. Rojas sostuvo que el sistema informático era bastante vulnerable, pero que no se puede confirmar si fue manipulado. Aseguró que el programa fue cambiado en su totalidad.

En julio del año pasado inició una auditoría en la dirección de recaudación de la comuna hernandariense ante las sospechas de desvío de fondos. En la ocasión incluso se registró un incidente dado que los asalariados se negaban a entregar las computadoras para el inicio de la pesquisa. Al ser abordado sobre el resultado de la investigación, Rojas dijo que no existe forma de saber si el sistema fue manipulado. El esquema consistía en reducir el monto de un impuesto o tasa, desde el sistema informático, de manera que el funcionario se quede con parte de lo que la institución debería recaudar.

“El sistema se pudo haber manipulado por lo inseguro que era, eso es categórico, pero escapa de mis posibilidades confirmar eso, porque no deja rastros, no hay evidencias”, adujo.

Remarcó que el programa era obsoleto, pero que lo han cambiado y que no existe posibilidad de que el nuevo sea modificado por los funcionarios. Aseguró que también convocó a las empresas para confirmar el monto que pagaron por los impuestos y sostuvo que no hallaron irregularidades.

Insistió en que la recaudación en el año 2016 fue mucho mayor a los años administrados por los exintendentes, Mario Castillo (PLRA) y Erico Agüero.

El jefe comunal justificó la baja recaudación en los meses de febrero, abril y junio, en los que se registró una disminución en los ingresos debido a que hubo una reducción del 30% del impuesto al rodado.

Consultado del porqué el exjefe de recaudación, David Ozuna y el exadministrador de la comuna fueron apartados de sus cargos y asignados en otras dependencias, afirmó que hubo una movida general en todas las áreas con el objetivo de optimizar el servicio. “Eramos una administración nueva, con gente nueva y luego de una evaluación decidimos hacer algunas modificaciones”, sostuvo el intendente.

NO INFORMA

A LA JUNTA

La Junta Municipal solicitó a Rojas en dos ocasiones el resultado de la auditoría, pero este no fue dado a conocer al legislativo. Rojas insiste en que se trata de un “análisis administrativo para el manejo interno de la institución”.