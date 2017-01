Alto Paraná es uno de los departamentos con la tasa de homicidio más alta del país, según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay y la Universidad Nacional de Pilar (UNP). La investigación presentada bajo el título de “Crimen, prisión e Inseguridad” señala que los cinco departamentos fronterizos con Brasil como Alto Paraguay, Concepción, Amambay, Canindeyú y Alto Paraná son los que tienen las tasas más altas de homicidios dolosos del país. Las cifras son similares a los países más inseguros del continente como El Salvador, Honduras, Guatemala y Brasil.

Para los que habitamos esta región el dato no aporta nada nuevo, porque a diario somos testigos de hechos violentos, que lamentablemente caracterizan a nuestra región. Es evidente que a nivel de Estado todavía no se ha podido implementar políticas que contribuyan a la reducción de la criminalidad. La terrible corrupción de las instituciones encargadas del combate a la delincuencia es una de las principales causas del fracaso de las políticas en ese sentido. Los organismos, como la Policía, la Fiscalía y el mismo poder judicial están contaminados con la corrupción, lo que facilita la impunidad y consecuentemente aumentan los índices de la sensación de inseguridad. Según el mismo estudio “el Poder Judicial y el Legislativo implementan una política criminal de mano dura para el control de la delincuencia que, conforme a los datos de esta investigación, no son eficaces para la disminución de la delincuencia”.

Según los analistas para obtener resultados positivos en el combate a la delincuencia se debe apostar a políticas de inclusión social, certeza jurídica y disminución de la impunidad. Se sabe que una gran cantidad de jóvenes, al no encontrar oportunidades laborales, ni de formación, caen en el mundo de la delincuencia, por lo que necesariamente el combate a la criminalidad tiene que tener su lado social. La certeza jurídica y la disminución de la impunidad se logrará cuando logremos la institucionalización del Poder Judicial, hasta ahora manejado por criterios políticos, donde impera una rosca superpoderosa madre de todas las impunidades. Como se verá, el combate a la delincuencia no pasa por tener más policías en las calles ni más armas, sino por la aplicación de políticas que incluyan varios aspectos que apunten al bienestar general de la población.