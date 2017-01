Hoy se define si Cubas vuelve o no a prisión, por manifestación en Caaguazú

Hoy vence el plazo para que el abogado Paraguayo Cubas se presente ante el juzgado de Caaguazú como una de las medidas alternativas a la prisión que le impuso el magistrado, Ángel Rafael Branda Miltos. Es en el marco de un proceso en su contra por atacar el camión hidrante de la Policía, durante una manifestación en Guahory, el 22 de setiembre del 2016.

Su esposa y representante, Yolanda Paredes, explicó que el juez Branda Miltos le impuso varias medidas sustitutivas a la prisión. Estas consisten en la comparecencia ante el juzgado del 01 al 05 de cada mes, no cambiar de domicilio sin orden judicial y la prohibición de salir del país. Además, se le impuso la fianza personal de su abogado Miguel Ángel López Silva, cuya responsabilidad se fijó en un monto de G. 20.000.000. Paredes dijo que su esposo no está en condiciones de aceptar la prohibición de salir del país, porque necesita hacer trámites en el extranjero. “Él necesita salir del país por su trabajo, además estamos en la frontera y nos movemos con frecuencia hacia Foz de Yguazú, Brasil y Puerto Yguazú, Argentina”, explicó Paredes.

Cubas agregó que las medidas se le impuso cuando estaba en la cárcel y no pudo aceptarla o rechazarla, por lo que debe comparecer en el juzgado, hasta las 13:00 de hoy, de lo contrario dictarían su rebeldía. Dijo que plantearán la revisión de estas medidas porque no está en condiciones de viajar cada mes a Caaguazú y de permanecer en el país, por los frecuentes viajes que tiene. Dijo que no hay peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia, por lo que solicitará que se le atenúen las medidas. Si Cubas se niega a aceptar las medidas podría volver a prisión, por lo que todo depende de lo que se resuelva tras la audiencia de hoy.

El profesional del derecho está procesado por coacción, resistencia y daños a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Fue porque se antepuso a un camión hidrante que se preparaba para despejar a los campesinos de Guahory que se manifestaban. Cubas golpeó el camión y a patadas intentó arrancarle un tejido metálico. Según él, su única intención fue evitar que el camión sea utilizado contra los manifestantes.

Cubas aseguró que no cometió ninguno de los hechos que se menciona, porque no tiene la fuerza para destruir un camión blindando y menos para coaccionar a los policías que estaban armados.

OTRO PROCESO

Cubas también fue imputado por coacción, daños a cosas de interés común y por la Ley de Garantías de Fueros, hechos por los cuales fue encarcelado durante tres meses. Fue dado en libertad mediante una excarcelación, el 23 de diciembre pasado, al no haber motivos para seguir manteniéndolo encerrado. Supuestamente las víctimas de coacción fueron los fiscales Alfredo Ramos Manzur y Cinthia Leiva, durante una manifestación con pintatas en la Fiscalía de Ciudad del Este. Según la imputación, el abogado dañó muebles y mamparas de la institución al pintarlos, pero el daño patrimonial, según el administrador, fue de G. 2.500.000. Cubas insiste en que la pintata no causó daños en el sentido de destrucción, por lo que sostiene que tampoco cometió estos hechos que se le atribuye.