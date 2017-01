Llamativa desidia de la fiscalía para investigar a exintendentes

A un año de la denuncia por supuestos hechos de corrupción contra los exintendentes de Presidente Franco, Alcides Fernández (ANR) y Abrahan Alegre (ANR), no existe ningún avance en la investigación a cargo del fiscal Hugo Vázquez. El agente del Ministerio Público se negó a responder a las preguntas alegando la feria judicial. Pese a que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) detectó irregularidades en el proceso de adjudicaciones de obras, que constan en un dictamen. También Auditoría General del Poder Ejecutivo había revelado que hubo sobrefacturación en la inversión de recursos del Fonacide.

El fiscal Hugo Vázquez se negó a responder a las consultas sobre el proceso. Aseguró que está en periodo de feria judicial, pero al mismo tiempo, se encontraba en su oficina, dado que estaba de turno. El asesor jurídico de la Municipalidad de Presidente Franco, Patrick Ramírez, dijo que no existe ningún avance en la investigación y absolutamente ningún paso fue dado en las averiguaciones.

“Hace un año que se presentó la denuncia. No hay ningún imputado, ningún llamado ni siquiera a declaración testifical dentro de la causa desde que asumió”, expresó al referirse a Vázquez, quien quedó a cargo de la causa desde setiembre. Antes, se encargó del caso el fiscal Edgar Benítez, quien tampoco aportó importantes elementos.

Ramírez explicó que incluso Auditoría General del Poder Ejecutivo verificó la utilización de los recursos del Fonacide del año 2015, y determinó que hubo sobrefacturación de las obras. Señaló que dichos oficios fueron arrimados a la denuncia, pero no genera ningún interés en el fiscal hacer una investigación como corresponde.

Asimismo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), constató recientemente que el proceso de adjudicación a las empresas que debían encargarse de construir un alcantarillado y empedrado, en el barrio San Antonio de Presidente Franco, está repleta de irregularidades. Dichas mejoras son una obra fantasma, ya que hasta ahora ni siquiera se inició el trabajo, pese a que las empresas beneficiadas, O&S Servicios y Construcciones, propiedad de Oscar Antonio Santa Cruz y RB Constructora, de Rosana Bogado, cobraron por los trabajos unos G. 150 millones cada uno. El dictamen de la DNCP fue remitida a la Junta Municipal, quienes dispusieron que el mismo luego sea remitido a la fiscalía para que se anexe a la denuncia.

OBRAS INSERVIBLES

Asimismo, durante la administración de Fernández se construyeron unas diez aulas distribuidas en la misma cantidad de escuelas, pero estas no deberían ser utilizadas debido a que los arquitectos de la comuna franqueña comprobaron que tienen fallas en las vigas. Aún pese a los defectos, los alumnos utilizan las salas de clases ante la necesidad. Los franqueños realizaron varias manifestaciones exigiendo justicia, pero los reclamos nunca fueron escuchados.