Se recibió US$ 483 millones en remesas durante el 2016

Rafael Lara, del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), dijo que nuestro país recibió en 2016 US$ 483 millones en remesas desde el extranjero. La mayor cantidad de dinero llega desde España, luego Estados Unidos y, en tercer lugar, Argentina.

Lara informó que España, con un 52% de las remesas desde el extranjero, lidera la clasificación de los países de donde se recibe más dinero en nuestro país. En segundo lugar está Estados Unidos y en tercer lugar, Argentina. Cabe destacar que estos son los países en donde la comunidad paraguaya es más numerosa.

En 2016 se recibieron remesas por US$ 483 millones, un 4,7% más que en 2015, cuando se recibió US$ 462 millones.

Lara también se refirió a las transacciones con tarjeta de débito y de crédito. En el caso de las primeras, los negocios que cobren con esta vía de pago -débito- deben recibir el dinero en sus cuentas al instante. En el caso de las de crédito, hay un tiempo de hasta 48 horas hábiles.

“Esa es una resolución que quitamos el año pasado; digamos que no es para beneficiar a los negocios sino para canalizar la liquidez de moneda de manera más efectiva y que los clientes se vean beneficiados. Lo que estamos haciendo es que, en casos de tarjeta de débito, cuando son realizadas las transacciones por el POS (dispositivo de cobro) se les acredita automáticamente en las respectivas cuentas. En el caso de las tarjetas hay una demora máxima de dos días hábiles”, especificó.

Lara también se refirió a los cobros de más que hacen algunos negocios cuando aceptan tarjetas de débito o crédito. Si bien dijo que la transacción implica un costo para los comercios, en ningún caso es del “10%”, como muchos lo hacen. “Queremos que cada vez más paraguayos estén insertos en el sistema financiero formal, que existan mayores barreras de acceso”, concluyó.