Intendentes deciden dejar sin efecto unificación de precios de registros

Los intendentes integrantes de la Asociación de Municipalidades del Alto Paraná (Amualpa) decidieron dejar sin efecto la unificación de los precios de expedición de registro de conducir y renovación, ante las quejas por los elevados precios y que muchos de los distritos no acataron la resolución. Varios de los jefes comunales que obedecieron la unificación manifestaron que es una falta de seriedad acordar algo y no cumplir.

En la sesión extraordinaria de la Amualpa, los intendentes de los distritos con menores recursos se quejaron de la falta de responsabilidad y de respeto hacia los municipios que cumplieron con la unificación, al no respetar la decisión que se tomó en setiembre del año pasado, en Santa Rita.

La reunión presidió el vicepresidente e intendente de Juan León Mallorquín, Mario Noguera (PLRA). En total unos siete jefes comunales estuvieron presentes y los demás enviaron a sus representantes.

El intendente de Santa Fe del Paraná, Joaquim Lopes (Unace), refirió que en la semana los contribuyentes prefirieron ir a Hernandarias a hacer las gestiones, que en la comuna local y muchos incluso cancelaron su registro de conducir.

Por su parte, el intendente de Itakyry, Carlos Soria (ANR), lamentó que solo unos cuantos cumplieron con la unificación, a pesar de que eso se decidió en una reunión oficial y con la presencia de más jefes comunales.

La idea de la unificación de los precios no era recaudar más, sino no tener “fuga de contribuyentes”, expresó el intendente Santa Rita, César Torres (ANR).

Luego de varios cuestionamientos, los presentes decidieron dejar sin efecto la unificación de los precios de los registros y renovación, hasta que se debata nuevamente la situación en la Amualpa, a finales de enero.

“Algunos colegas fueron escrachados por las páginas sociales, por el precio que a partir de este año que tenía que entrar a regir a través de una resolución de la Amualpa en una sesión ordinaria en la ciudad de Santa Rita. Hemos dado una tregua y que cada municipio pueda cobrar independientemente a lo que pueda ser su realidad, los precios van a ser los antiguos”, explicó Mario Noguera, vicepresidente de Amualpa.

El jefe de Gabinete de Minga Guazú, Mingui Romero, comentó que en la semana muchos contribuyentes cancelaron sus registros, por el hecho de que otros distritos no acataron lo que dispuso el gremio.

“Desde el lunes todo vuelve a la normalidad. Esto de la unificación viene de la nueva ley de tránsito, que va exigir más, no se socializó bien esto. Las personas se encontraron con una suma muy elevada, por eso pedimos una aclaración de la Amualpa, que no solo fue la Municipalidad de Minga, sino que se resolvió en los 22 municipios”, adujo.